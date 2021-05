Čeprav brez gledalcev Pokljuka s skoraj 400.000 evri dobička

Ob 120.000 evrih, ki so jih biatlonci z naslova prvenstva že dobili, bo biatlonu namenjenih dodatnih 50.000 evrov. 20.000 evrov bo za priprave dobila panoga biatlona znotraj SZS, 30.000 evrov pa bo namenjenih pomoči klubom v obliki opreme – nabava smuči, palic, pušk in drugega, kar klubi potrebujejo za delo z mladimi.

Na zaključni seji organizacijskega odbora, ki je potekala skupaj z izvršnim odborom Športnega društva Pokljuka kot soorganizatorja tekmovanja, so se dogovorili, da gre polovico dobička v izgradnjo novih rolkarskih prog na Pokljuki, kar bo domačim in tujim biatloncem v centru na Rudnem Polju omogočilo tudi kakovostne poletne priprave.

Na seji je bil sprejet tudi sklep, daTim Farčnik kot sekretar vodi organizacijski odboj pokljuških tekmovanj do konca marca 2023 in da se obdrži in zagotovi delo pisarne ŠD Pokljuka, saj bo v teh dveh letih z odprtim evropskim prvenstvom, alpskim pokalom in drugimi tekmovanji dela v društvu veliko.

Pokljuški delavci so na seji še enkrat izrazili tudi zadovoljstvo s prenovljeno infrastrukturo, ki jo je s prvenstvom dobil center na Pokljuki. Izrednega pomena za delovanje centra je blejska obvoznica in velik del sanirane ceste na Pokljuko. V centru so prenovljene tudi proge, sanirana je sporna vodna akumulacija, novo je električno omrežje in optična povezava, ki omogoča moderen prenos podatkov S posodobitvijo si je Pokljuka zagotovila osnovne pogoje, da ostane del biatlonskega svetovnega pokala.

Sicer pa tudi na Rudno polje počasi prihaja pomlad. Že konec aprila so potekala prva sanacijska dela, da se prizorišče po izvedbi SP vrne v prvotno stanje, saj je po prvenstvu in dolgi zimi ostalo kar nekaj ograj in poti, ki jih je treba urediti, popraviti in počistiti. Pridno v centru z majem že vadijo tudi nekateri slovenski biatlonci.

Nova naloga pa bodo kot rečeno rolkarske steze. Organizacijski odbor in ŠD Pokljuka bosta šla takoj v pridobitev vseh potrebnih soglasij za izgradnjo, ki bi se v najbolj optimistični različici lahko začela že jeseni, najkasneje pa spomladi prihodnje leto.