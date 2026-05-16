Češka prva ovira za slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu

V predtekmovalni skupini B v Fribourgu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Slovenci bodo kar pet tekem igrali v večernih terminih ob 20.20, eno v popoldanskem ob 16.20, le naslednjo soboto bodo z Danci igrali v "času za kosilo" ob 12.20. V uvodnem koncu tedna Slovence v nedeljo zvečer čaka še obračun z Norveško.

Od leta 2001, ko je Slovenija prvič prišla v elitno skupino, so sledili številni vzponi in padci. Slovenija je bila vseskozi razpeta na poti med elito in drugo ligo; na elitnih SP je doslej igrala skupno enajstkrat, prav tolikokrat pa tudi na drugoligaških. Slovenija je dolgo lovila "dvojček" zaporednih nastopov med elito, kar ji je do lani nazadnje uspelo v letih 2005 in 2006. Po 20 letih so Slovenci dosežek ponovili na SP na Švedskem in ostali med najboljšimi. Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope.