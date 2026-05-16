Zimski športi

Češka prva ovira za slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu

Fribourg, 16. 05. 2026 18.29 pred 1 uro 2 min branja 0

STA
Slovenija - Madžarska

Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Fribourgu prvi test čaka ob 20.20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na SP je takšen kot vselej – zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu.

FOTO: Luka Kotnik

V predtekmovalni skupini B v Fribourgu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Slovenci bodo kar pet tekem igrali v večernih terminih ob 20.20, eno v popoldanskem ob 16.20, le naslednjo soboto bodo z Danci igrali v "času za kosilo" ob 12.20. V uvodnem koncu tedna Slovence v nedeljo zvečer čaka še obračun z Norveško.

Od leta 2001, ko je Slovenija prvič prišla v elitno skupino, so sledili številni vzponi in padci. Slovenija je bila vseskozi razpeta na poti med elito in drugo ligo; na elitnih SP je doslej igrala skupno enajstkrat, prav tolikokrat pa tudi na drugoligaških. Slovenija je dolgo lovila "dvojček" zaporednih nastopov med elito, kar ji je do lani nazadnje uspelo v letih 2005 in 2006. Po 20 letih so Slovenci dosežek ponovili na SP na Švedskem in ostali med najboljšimi. Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope.

V mesec dni dolgih pripravah na SP je Slovenija odigrala tudi pet prijateljskih tekem; na edini domači je premagala Madžarsko s 3:2, na zadnjem testu proti Avstriji so bili gostitelji boljši s 4:1. Že aprila pa je na Poljskem enkrat zmagala in enkrat izgubila s Poljsko ter izgubila še s Kazahstanom. Slednji si je medtem zagotovil vrnitev med elito v naslednji sezoni.

