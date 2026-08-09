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Zimski športi

'Čestitke Emi Klinec, vse druge pa so dolžnice'

Ljubljana, 09. 08. 2026 18.13 pred 20 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ema Klinec

Oblačni Courchevel je gostil še drugo tekmo poletne velike nagrade v smučarskih skokih za skakalke. Ema Klinec, ki je drugič v tem poletju skakala v rumeni majici, je na tretji zaporedni tekmi sezone končala na 5. mestu, točke je od Slovenk tokrat pobrala še Maja Kovačič.

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Japonska veteranka Juki Ito je odlične skoke v tem poletju na četrti tekmi poletne velike nagrade kronala z zmago, na drugi tekmi v Courchevelu je tekmice ugnala s 127.5 in 125 metri ter 229,8 točkami. Druga je bila še ena izkušena skakalka, Nemka Selina Freitag in sicer s 129.5 in 122.5 metri ter 9,7 točkami zaostanka, na stopničke pa se je prvič zavihtela še Kitajka, Ping Zeng in sicer s 120 in 126 metri ter 219,2 točkami. Ema Klinec je po prvi seriji s 125 metri zasedala 3. mesto, v finalu pa je doskočila pri 120.5 metrih in je z 211,3 točkami znova končala na 5. mestu.

Ema Klinec
Ema Klinec
FOTO: Profimedia

S 27. mestom je tretje točke v tej sezoni osvojila Maja Kovačič, medtem ko so brez finala ostale Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Košir. "Z mize spet dva dobra skoka, sploh prvi, ko me je v drugem delu tudi lepo odneslo. V finalu sem nekaj spremenila in se čez hrbtišče ni izšlo, tam sem izgubila prepotrebne metre za stopničke. Nivo skokov pa je dober, tudi konkurenca je bila na tem prizorišču že spodobna. Malo vidimo, kje smo. Zdaj pa nazaj na trening in slediti zastavljenemu," je za uradno spletno stran SZS Ema Klinec. "Čestitke Emi za dva zelo dobra skoka, danes je bilo to dovolj za peto mesto. Do točk še Maja, ostale pa so ostale dolžnice. Gremo naprej, treniramo za naslednje tekme v Rašnovu," 

Poletna velika nagrada se bo septembra nadaljevala v Romuniji.

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