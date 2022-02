Čestitke zlati slovenski ekipi dežujejo z vseh strani

Slovenski športniki so spisali novo poglavje olimpijske zgodovine. Že v preteklosti so nas razveseljevali na zimskih olimpijskih igrah, tokrat so bili v glavnih vlogah Nika Križnar, Urša Bogataj, Timi Zajc in Peter Prevc. Zlato odličje na ekipni tekmi je vzbudilo veliko pozornosti in odzivov tudi na družbenih omrežjih.