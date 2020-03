Četveroboj za mali globus v Kranjski Gori, odločitev o finalu v soboto

Še pred koncem sezone sicer v statističnem izračunu ni bil še nikoli boljši. Minulo sezono 2018/19 je v seštevku svetovnega pokala v veleslalomu končal na četrtem mestu s 344 točkami. Od slovenskih moških stopničk na Vitrancu je minilo že 18 let. Zadnje je na veleslalomu 20. decembra 2001 s tretjim mestom osvojil Uroš Pavlovčič , od zadnje zmage na Vitrancu, ko je bil Jure Košir 6. januarja 1999 najhitrejši na slalomu, pa je že 21 let. Lanski veleslalom je v areni v Podkorenu dobil Kristoffersen, Švicar Ramon Zenhäusern pa je zmagal na slalomski tekmi. Avstrijski as Marcel Hirscher je prav v Kranjski Gori zadnjič v svoji karieri stopil na stopničke. Pod Vitrancem je bil tretji na slalomu.

Zadnje stopničke pred 18 leti Razlike med najboljšimi veleslalomisti so sila majhne. Zato se 27-letnik iz Bukovice pri Vodicah nikakor ne namerava zadovoljiti z zgolj četrtim mestom v veleslalomskem seštevku, potem ko je bil januarja in februarja na prvem mestu. Kranjec ima v posebnem seštevku discipline 364 točk, Zubčić 368, Pinturault 388, Kristoffersen 394. V Kranjski Gori se bo Kranjcu ponudila enkratna priložnost, da se prvič v karieri zavihti na veleslalomske stopničke na vitranških tekmah ter na stopničke v končnem seštevku zime v tej disciplini.

Napade izzivalcev za veleslalomski globus je ubranil s petim in devetim mestom v Garmisch-Partenkirchnu in v Naebi na Japonskem. Nato pa je sledil Hinterstoder, z nadomestnim veleslalomom za odpadlega iz Val d'Isera, kjer je bil po prvi vožnji še odlični tretji, a je v finalu na mehki podlagi, ki mu najmanj ustreza, za deset mest poslabšal uvrstitev. S trinajstim mestom ni izgubil le rdeče majice vodilnega, moral je sestopiti tudi s stopničk veleslalomskega seštevka. Njegovo najslabšo veleslalomsko drugo vožnje sezone so s pridom izkoristili najbližji konkurenti za mali globus, Norvežan Henrik Kristoffersen , Francoz Alexis Pinturault ter Hrvat Filip Zubčić .

Sedemindvajsetletni Žan Kranjec je letos v življenjski formi. Najboljši slovenski smučar te zime je prvi del sezone opravil odlično. Navdušil je s stopničkami na veleslalomih v Söldnu in Alta Badii, kjer je bil tretji, četrti je bil na veleslalomu v Beaver Creeku. Januarja v Adelbodnu je kot prvi Slovenec v zgodovini dobil veleslalomsko preizkušnjo na tem klasičnem prizorišču svetovnega pokala ter prvič v karieri prevzel mesto vodilnega v seštevku discipline.

Račune želi poravnati tudi Hadalin

Hirscher je s 15 stopničkami rekorder Vitranca, šest kranjskogorskih zmag pa si delita dva smučarja, Hirscher in še vedno aktivni udeleženec svetovnega pokala Američan Ted Ligety. Kranjska Gora je bila letos že v znamenju slovenskih stopničk. Domačinka iz Podkorena Meta Hrovat, hčerka župana Janeza Hrovata, je na iz Maribora preseljeni Zlati lisici osvojila tretje mesto v veleslalomu. Kranjec je precejšen dolžnik vitranškega tekmovanja. Na desetih veleslalomih je bil dvakrat v prvi deseterici, lani z devetim, pred dvema letoma s petim mestom. Neporavnane račune ima s kranjskogorskim tekmovanjem tudi prvi slovenski adut na vitranškem slalomu 15. marca Štefan Hadalin, ki je bil doslej le enkrat, pred dvema letoma član najboljše vitranške petnajsterice.

Generalni test je za kranjskogorske organizatorje predstavljala že Zlata lisica, 15. in 16. februarja. In ta test so kranjskogorski organizatorji opravili z odliko. Letošnja gorenjska Zlata lisica je bila ena boljših tekem svetovnega pokala v ženskem cirkusu v letošnji sezoni.

Medven: Tekmovalci se odločajo prostovoljno, ampak mislim, da bo zasedba popolna

"Razmere so zahtevne iz več vidikov, tako slabe zime ne pomnimo, dodatno pa so vse zapletle še razmere zaradi virusa," je teden pred tekmovanje dejal generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medven. Virus je poskrbel za odpovedi športnih tekmovanj v soseščini, v Sloveniji razmere še niso tako kritične kot v Italiji, tako da odpoved Vitranca ni na dnevnem redu. Tudi ne načrtujejo, da bi se odrekli navijaški podpori, z upoštevanjem zdravstvenih navodil in higienskih ukrepov.

"To je bila zima z nič naravnimi padavinami. Uresničujejo se naše špekulacije, da bo ves sneg, ki bi moral pasti, padel marca. Sicer pa bo vremenska napoved za sam tekmovalni vikend relativno ugodna," je še dejal. "Ne glede na Zlato lisico smo že januarja pripravili podlago. Moška je veliko bolj zahtevna in jo je treba pripraviti vsaj dva meseca pred samim tekmovanjem, kar smo tudi naredili z izdelavo snega, utrjevanjem proge, brizganjem vode, da smo na koncu dobili kompaktno plast, ki nam omogoča pogoje za izvedbo tekmovanja," je zmagovalni načrt razkril Medven.

Koronavirus za zdaj ne ogroža Pokala Vitranc:"Pričakujemo, da se bodo tekme udeležili vsi tekmovalci. Odločajo se prostovoljno, ampak mislim, da bo zasedba popolna, ker se bo odločalo o zmagovalcih v posameznih panogah. Zna se zgoditi, da bosta prav tekmi v Kranjski Gori odločilni za končno razvrstitev v veleslalomskem in slalomskem seštevku. V veleslalomu se za najvišja mesta bori tudi Žan Kranjec. Zagotovili bomo najboljše možne pogoje za Žana, da osvoji mali globus."

Odločitev o finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju v soboto

Svet Mednarodne smučarske zveze (Fis) je danes na izredni telefonski seji sklenil, da bo o zaključku svetovnega pokala v alpskem smučanju v italijanski Cortini d'Ampezzo odločil v soboto. Tako so se odločili po posebnem zasedanju in sodelovanju s pristojnimi organi v Italiji. Oblasti v naši zahodni soseščini so sicer v začetku meseca odločile, da bo treba za en mesec športne prireditve izvajati brez gledalcev za čim manjšo možnost širjenja novega koronavirusa.

Odločitev o izvedbi tekem v Cortini d'Ampezzu, prizorišču zadnjih tekem v sezoni alpskega smučanja, pa bo torej padla v soboto dopoldan. Za zdaj ostala tekmovanja pod okriljem Fisa ostajajo na programu, a nekatera potekajo brez prisotnosti gledalcev, med njimi tudi tekme v smučarskih skokih v Oslu na Holmenkollnu.

Usoda Planice, kjer bo med 19. in 22. marcem potekalo svetovno prvenstvo v poletih, še ni znana, po besedah Smučarske zveze Slovenije pa priprave na dogodek potekajo nemoteno.