Schwarz dve stotinki hitrejši od Zenhäuserna, Hadalin 21.

Na prvih dveh mestih sta tekmovalca, ki sta že zmagala na slalomih v tej sezoni. Švicar Ramon Zenhäusern je zmagal v Alta Badii, Norvežan Henrik Kristoffersen je dobil Madonno di Campiglio, v Zagrebu je slavil Nemec Linus Strasser, v Adelbodnu Marco Schwarz, Avstrijec Manuel Feller je dobil prvega od dveh slalomov v Flachauu, drugega pa NorvežanSebastian Foss-Solevaag. Schwarz je nato slavil še na nočnem spektaklu pod reflektorji v Schladmingu. Hadalin je nastopil s startno številko 23. V zahtevnih razmerah in sneženju se je uvrstil v prvo dvajseterico. Med tekmovalci, ki so nastopili za njim, ga je prehitel zgolj en tekmovalec, Švicar Marc Rochat s številko 38. Hadalinov zaostanek je skoraj identičen tistemu iz prve vožnje slaloma v Schladmingu, ko je za vodilnim zaostal 1,96 sekunde.

V finalu ne bosta nastopila Aljaž Dvornik inTijan Marovt, ki sta bila na prvem od dveh slalomov v Chamonixu prepočasna za še eno vožnjo in premierno uvrstitev v finale v svetovnem pokalu. Oba sta zaostala več kot štiri sekunde in se uvrstila po prvi petdeseterici.

Čeprav so bile razmere zahtevne, je od prve trideseterice na startu odstopil le Norvežan Henrik Kristoffersen. Član elitne sedmerice je še na drugem slalomu letos po Adelbodnu ostal brez uvrstitve.