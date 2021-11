Chicago do prve zmage v sezoni, Edmonton na vrh zahodne konference

Junak tekme je bil nemški napadalec Leon Draisaitl z dvema goloma – enega je dosegel s prvim strelom na tekmi v tretji minuti – in dvema podajama. Skupaj je že pri 17 točkah (sedem golov, 10 podaj), enak izkupiček ima njegov soigralec Connor McDavid, ki je tokrat prispeval podajo. Odličen Edmontonov napad dopolnjuje tudi Ryan Nugent-Hopkins, ki v tej sezoni sicer še nima zadetka, zato pa ima največ podaj v ligi (11); tokrat je vpisal eno. Tampa Bay Lightning je s 3:2 odpravila Washington Capitals, pri čemer je Anthony Cirelli zbral gol in dve podaji za zmagovalce. Zvezdnik Washingtona Aleks Ovečkin je tokrat ostal brez točkovnega izkupička, tako da ostaja tretji na lestvici strelcev s 15 točkami (9 golov, 6 podaj). Chicago Blackhawks pa so v dvoboju predzadnjih ekip zahodne in vzhodne konference s 5:1 premagali Ottawo Senators, kar je bila njihova prva zmaga v sezoni. Patrick Kane, ki je pred tem manjkal zaradi covida-19, je prispeval tri gole in podajo za zmagovalce. "Pomembno je, da smo prišli do prve zmage. Zdaj nam je nekako padlo breme z ramen," je dejal Kane.

Slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki je s sedmimi goli in šestimi podajami na petem mestu med strelci, čaka nov obračun v noči na četrtek, ko bo z Los Angeles Kings gostil trenutno tretjo ekipo zahoda, St. Louis Blues (12 točk). Los Angeles (7), ki bo lovil tretjo zaporedno zmago, je 12.



Izidi:

Tampa Bay Lightning – Washington Capitals 3:2

Chicago Blackhawks – Ottawa Senators 5:1

Edmonton Oilers – Seattle Kraken 5:2