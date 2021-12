Christiansenu zasledovanje za slovo od Östersunda, Slovenci brez točk

Vetle Sjastad Christiansen, na četrtkovem sprintu peti, si je edino strelsko napako privoščil na tretjem postanku in vseskozi ohranjal stik z vrhom. Do končne odločitve je prišlo na zadnjem streljanju, kjer je zadel vseh pet tarč, Francoz in Šved pa sta morala v kazenski krog ter med seboj odločala o drugi stopnički zmagovalnega odra.

Močnejši je bil Samuelsson, ki je dvema zmagama v sezoni dodal še drugo mesto in utrdil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trenutno je predvsem v smučini premočan za tekmece, saj si je danes privoščil skupaj kar štiri kazenske strele, a bil ves čas v boju za stopničke.

Slovenci so vnovič ostali brez točk svetovnega pokala. Odlično je tekmo začel Miha Dovžan, ki je na uvodnih streljanjih zadel vseh 10 tarč in z 51. napredoval na 30. mesto. V drugem delu pa je zgrešil polovico od desetih strelov in nazadoval na 47. mesto. Mladi Lovro Planko 49. mesta po sprintu ni uspel unovčiti. S petimi zgrešenimi streli je pristal na 55. mestu.

Jakov Fak, ki bi se na tekmo podal kot zadnji, v izjemnem mrazu v Östersundu sploh ni nastopil. Biatlonsko karavano v prihodnjem tednu v avstrijskem Hochfilznu čakajo sprinta, zasledovanji in obe štafeti.