'Cilj? Obrniti rezultatsko krivuljo navzgor!'

Daleč od trušča, ki ga navijači ustvarjajo ob progi Chuenisbärgli v Adelbodnu, kjer je leta 2020 že slišal doneti slovensko himno, danes Žan Kranjec razmišlja, kako se vrniti na mesta, kjer je nekoč že bil. Na 746 kilometrov oddaljeno prizorišče enega najbolj spektakularnih in tehnično zahtevnih veleslalomov svetovnega pokala, ga danes opominjajo trije zvonci v domači hiši. Dva, ki ju je prejel za 5. mesto, največji pa na eno največjih zmag, ki jih je dosegel v karieri.

Prav pokali razstavljeni v hiši ga opominjajo, česa je sposoben. " Zagotovo sem si do tega trenutka želel boljše sezone. V čem je težava? Zagotovo vem za nekatere stvari, ki jih lahko spremenim, že po Alti Badii smo nekaj naredili v tej smeri. Ampak še zmeraj nisem tam, kjer bi si želel biti. Upam, da na treningih pred tekmo v Schladmingom naredimo zasuk v pravo smer, " je v posebnem pogovoru za našo televizijo, po vrnitvi iz enega najbolj smučarskih krajev v švicarskem kantonu Berner Oberland, povedal 33-letnik.

Kranjec je trenutno 13. veleslalomist sezone svetovnega pokala, s 125 osvojenimi točkami na 32. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, a priznava, da to niso rezultati, ki bi mu narisali nasmeh na obraz.

"Zavedam se, da imam v sebi veliko več in da bom še v letošnji sezoni rezultatsko krivuljo obril navzgor," razmišlja športnik, ki je 8. decembra 2024 nazadnje stal na zmagovalnem odru, ko je bil 3. na veleslalomu v Beaver Creeku.