Zimski športi

'Cilj? Obrniti rezultatsko krivuljo navzgor!'

Ljubljana, 12. 01. 2026 20.16

Avtor:
Matic Flajšman
Žan Kranjec

Zgolj 13. mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala in osvojenih 125 točk med elito je nekaj, kar v tem trenutku ne zadovoljuje Žana Kranjca, najboljšega slovenskega veleslalomista vseh časov, ki je na zadnjih olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo.

Daleč od trušča, ki ga navijači ustvarjajo ob progi Chuenisbärgli v Adelbodnu, kjer je leta 2020 že slišal doneti slovensko himno, danes Žan Kranjec razmišlja, kako se vrniti na mesta, kjer je nekoč že bil. Na 746 kilometrov oddaljeno prizorišče enega najbolj spektakularnih in tehnično zahtevnih veleslalomov svetovnega pokala, ga danes opominjajo trije zvonci v domači hiši. Dva, ki ju je prejel za 5. mesto, največji pa na eno največjih zmag, ki jih je dosegel v karieri.

Prav pokali razstavljeni v hiši ga opominjajo, česa je sposoben. "Zagotovo sem si do tega trenutka želel boljše sezone. V čem je težava? Zagotovo vem za nekatere stvari, ki jih lahko spremenim, že po Alti Badii smo nekaj naredili v tej smeri. Ampak še zmeraj nisem tam, kjer bi si želel biti. Upam, da na treningih pred tekmo v Schladmingom naredimo zasuk v pravo smer," je v posebnem pogovoru za našo televizijo, po vrnitvi iz enega najbolj smučarskih krajev v švicarskem kantonu Berner Oberland, povedal 33-letnik.

Ohranja optimizem

Kranjec je trenutno 13. veleslalomist sezone svetovnega pokala, s 125 osvojenimi točkami na 32. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, a priznava, da to niso rezultati, ki bi mu narisali nasmeh na obraz.

"Zavedam se, da imam v sebi veliko več in da bom še v letošnji sezoni rezultatsko krivuljo obril navzgor," razmišlja športnik, ki je 8. decembra 2024 nazadnje stal na zmagovalnem odru, ko je bil 3. na veleslalomu v Beaver Creeku.

alpsko smučanje žan kranjec rezultati prihodnost

Olimpija v vlogi favorita, a železarji puške v koruzo vnaprej ne mečejo

Anion6anion
12. 01. 2026 21.01
Že celo lansko in letošnjo sezono jo dviguje ... Navzdol
Odgovori
0 0
oježeš
12. 01. 2026 20.45
Saj vem, da je težko, ampak stalno ponavljanje kako je dobro pripravljen, kako je na treningih suveren in dober, ne sovpada z rezultati. Je kakor je in bi bilo boljše, če bi rekel, da bo poizkusil narediti vse kar je v njegovi moči. Najbolj hecni se mi pa zdijo tekmovalci, ki po tekmi rečejo, da imajo še nekaj rezerve. Če kje, moraš na tekmi dati vse od sebe in ne puščati nekaj moči ali znanja za rezervo. Tekma je tekma, kjer se vloži ves trud in vse znanje. Rezervo pa lahko pustiš pri treningih. Upajmo in privoščim mu, da mu uspe še kakšen dober rezultat. Vsak tekmovalec je dober že, ko ima tak uspeh, da se uvrsti v reprezentanco in na mednarodne tekme.
Odgovori
0 0
