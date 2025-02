Cilj sta medalji, tako pri ženskah kot pri moških, Nika Prevc pa glavna favoritinja

V Zgornji Avstriji bodo na naslednji tekmi pokala slovenske barve zastopale še Taja Bodlaj in Tina Erzar, ki bosta tako kot Prevc in Ema Klinec zagotovo odpotovale na SP. V Hinzenbachu pa se bodo merile še Katra in Tinkara Komar ter Jerca Jesenko. "Ema Klinec, druga najboljša slovenska skakalka v svetovnem pokalu, bo ostala doma za počitek in iskanje forme za SP. Zadnja tekmovalka, ki bo šla na SP, pa bo določena po naslednjem prizorišču pokala," je povedal glavni slovenski trener Jurij Tepeš. "V Trondheimu smo bili poleti na pripravah. Te so bile ene bolj uspešnih in sem tam zelo uživala. SP se tako že zelo veselim. Izpustila pa bom naslednjo tekmo pokala, kar sva se s Tepešem dogovorila že na tekmah v ZDA. Naredila bom nekaj skakalnih treningov, predvsem pa se bom spočila pred SP," je povedala Klinec.