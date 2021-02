Cilji naših skakalcev visoki, trener Hrgota ne skriva ambicij po kolajni

Za zdaj imajo slovenski skakalci z nordijskih prvenstev šest kolajn. Prvo je leta 1991 še v jugoslovanskem dresu na veliki skakalnici v Predazzu osvojil Franci Petek. Na naslednjo so čakali skoraj 15 let, ko je leta 2005 na prizorišču letošnjega SP do zlata skočil Rok Benkovič. Istega leta ter nato še leta 2011 v Oslu so bili Slovenci ekipno bronasti.

Zadnjo kolajno za Slovenijo, pravzaprav kar dve je na SP osvojil Peter Prevc, ki je leta 2013 v Predazzu osvojil srebro na veliki ter bron na srednji napravi. Trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota, ki je določil, da bodo slovenske barve na SP branili Anže Lanišek,Bor Pavlovčič,Domen, Peter in Cene Prevc ter Žiga Jelar, je pred odhodom v Nemčijo povedal, da gredo fantje na vsaki tekmi po kolajno."To je edino, kar šteje na SP."Zadnji del priprav je z varovanci opravil doma. Že pred časom se je namreč odločil, da bodo tisti reprezentanti (jedro ekipe so Lanišek, Pavlovčič, Domen in Peter Prevc), ki bodo nastopili na SP, izpustili zadnje tekme svetovnega pokala v Romuniji in se raje na prvenstvo v miru pripravili doma.

"Doma smo ostali zato, ker je letošnja sezona že tako ali tako posebna, veliko je karantenskih mehurčkov, potovanj, odsotnosti od doma ... Fantom sem želel omogočiti mirne priprave," je o razlogih za to povedal glavni trener in dodal, da so se po njegovem dobro odločili. "Mislim, da smo se zelo dobro odločili, saj smo imeli doma res super pogoje za trening. Delali smo v miru, brez nekega vrveža. Trening je bil dober, takšen, kot smo ga načrtovali. Všeč mi je, da smo lahko v miru testirali še zadnje stvari in dodobra napolnili baterije za SP," je pojasnil selektor. Na zadnjih tekmah svetovnega pokala pred premorom sta bila Lanišek in Pavlovčič v odlični formi, borila sta se za sam svetovni vrh. Nato sta oba izpustila postojanko v Rasnovu, kjer je sicer nastopila večina najboljših skakalcev. Hrgota pravi, da je forma ostala takšna, kot je bila.