Clement Noel bo odprl prvo vožnjo, Miha Oserban pa končal

Veleslalom v Kranjski Gori FOTO: Damjan Žibert

Zmagovalec sobotnega veleslaloma, Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, bo na desetem moškem slalomu sezone drugo vitranško zmago napadal kot drugi na startu. Letošnji olimpijski prvak v Bormiu, Švicar Loic Meillard, bo predzadnji slalom v sezoni začel kot peti. Meillard je sobotni veleslalom končal na drugem mestu.

Henrik Kristoffersen FOTO: Damjan Žibert

V slalomskem seštevku še ni vse odločeno. Norvežan Atle Lie McGrath (452 točk) pred nekdanjim reprezentančnim kolegom Braathnom vodi za zgolj točko. V boju za slalomski globus je teoretično osem smučarjev, tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, lanski kralj Vitranca z zmagama tako v veleslalomu kot slalomu. Kristoffersen, ki bo napadal rekordno 16. uvrstitev na stopničke na tekmah v Kranjski Gori, od tega ima šest vitranških zmag, dve na tekmah v slalomu, je v soboto končal na sedmem mestu.

Marco Odermatt FOTO: Damjan Žibert

Vodilni smučar zime, Švicar Marco Odermatt, ki je bil v soboto peti, ne bo nastopil. Prav tako na startu ne bo v soboto 11. Žana Kranjca. S 36. mestom trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev se je to zimo posvetil samo veleslalomu.