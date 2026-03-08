Naslovnica
Zimski športi

Clement Noel bo odprl prvo vožnjo, Miha Oserban pa končal

Kranjska Gora, 08. 03. 2026 08.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Clement Noël

Jubilejni 65. Pokal Vitranc bo danes v napovedanem lepem in sončnem vremenu, primernem tako za smučanje kot za sončenje, gostil karavano svetovnega pokala alpskih smučarjev še na tekmi v slalomu. Francoz Clement Noel bo s številko 1 odprl slalomski spektakel na podkorenski strmini, edini Slovenec Miha Oserban pa bo s številko 72 zadnji na startu.

Veleslalom v Kranjski Gori
Veleslalom v Kranjski Gori
FOTO: Damjan Žibert

Zmagovalec sobotnega veleslaloma, Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, bo na desetem moškem slalomu sezone drugo vitranško zmago napadal kot drugi na startu. Letošnji olimpijski prvak v Bormiu, Švicar Loic Meillard, bo predzadnji slalom v sezoni začel kot peti. Meillard je sobotni veleslalom končal na drugem mestu.

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen
FOTO: Damjan Žibert

V slalomskem seštevku še ni vse odločeno. Norvežan Atle Lie McGrath (452 točk) pred nekdanjim reprezentančnim kolegom Braathnom vodi za zgolj točko. V boju za slalomski globus je teoretično osem smučarjev, tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, lanski kralj Vitranca z zmagama tako v veleslalomu kot slalomu.

Kristoffersen, ki bo napadal rekordno 16. uvrstitev na stopničke na tekmah v Kranjski Gori, od tega ima šest vitranških zmag, dve na tekmah v slalomu, je v soboto končal na sedmem mestu.

Marco Odermatt
Marco Odermatt
FOTO: Damjan Žibert

Vodilni smučar zime, Švicar Marco Odermatt, ki je bil v soboto peti, ne bo nastopil. Prav tako na startu ne bo v soboto 11. Žana Kranjca. S 36. mestom trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev se je to zimo posvetil samo veleslalomu.

Preberi še Braathen razgled zase v Kranjski Gori, Kranjec 11.

Smučarska proga Podkoren, kjer se odvija tekmovanje za Pokal Vitranc, je zaradi strmine, nekaterih nepreglednih prelomnic, visečega terena in spektakularne ciljne strmine ena najtežjih prog za tehnične discipline v svetovnem pokalu v alpskem smučanju.

Na njej se v soboto ni znašel Miha Oserban, ki je veleslalomsko prvo vožnjo končal predčasno z odstopom po drugem odseku. Devetnajstletnega Korošca, ki se bo po Vitrancu odpravil na mladinsko svetovno prvenstvo na skrajnem severu Evrope v norveškem Narviku, danes čaka nova priložnost kot zadnjega na startnem seznamu.

slalom podkoren vitranc kranjska gora alpsko smučanje

