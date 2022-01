Colorado na čelo lige

Pred tekmo so prišle slabe vesti iz ekipe Colorada, saj je njihov zvezdnik Nathan MacKinnon doživel poškodbo glave, ko je na prejšnji tekmi z Boston Bruinsi hudo trčil v Taylorja Halla in okrvavljen zapustil led že v prvi tretjini. Nastop 26-letnega Kanadčana na tekmi zvezd NHL 5. februarja je tako zelo vprašljiv. Za Avalanche sta za deveto zmago v nizu proti Chicagu dva igralca dosegla tri točke, Gabriel Landeskog z goloma in podajo, Nazem Kadri pa je imel ob zadetku še dve asistenci. Vratar Pavel Francouz je zaustavil kar 39 strelov domačih. Na drugi strani je imel Marc-Andre Fleury 21 obramb, Patrick Kane pa je Francoza premagal dvakrat in še enkrat sodeloval pri zadetku kot podajalec.

V Pittsburghu so Penguins izgubili po kazenskih strelih, Detroit Red Wingsi so zmagali s 3:2, ko je Lucas Raymond zadel v prvi izmenjavi kazenskih strelov. Tudi v New Yorku je bilo 2:3, domači Rangers so izgubili z Minnesoto Wild. Za goste sta Kevin Fiala in Mats Zuccarello vpisala po gol in podajo, izenačujoči zadetek Ryana Stroma, ki je bil dosežen sekundo pred koncem, pa so sodniki razveljavili zaradi oviranja vratarja. Gostje so tako na nek način pokvarili slovesnost v Madison Square Gardnu, ob kateri so pod strop dvorane dvignili dres s številko 30, ki jo je vseh 15 sezon v NHL nosil švedski vratar Henrik Lundqvist, "kralj Henrik".

Še dve ekipi sta morali priznati poraz na svojem ledu. Arizona Coyotes je z Boston Bruinsi izgubila z 1:2, Dallas Stars pa z Washington Capitalsi kar z 0:5. V Dallasu so igralci iz ameriške prestolnice vse zadetke zabili v dveh tretjinah proti svojemu nekdanjemu soigralcu Bradenu Holtbyju (22 obramb), ki je pred tem 10 sezon igral za Washington. Za to ekipo je češki vratar Vitek Vaneček (29 obramb) tokrat ostal nepremagan.

Izidi:

Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 2:3 (kazenski streli)

New York Rangers - Minnesota Wild 2:3

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 4:6

Arizona Coyotes - Boston Bruins 1:2

Dallas Stars - Washington Capitals 0:5