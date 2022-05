Colorado le še zmago oddaljen od konferenčnega polfinala

Colorado je slavil, čeprav so že v uvodnem delu izgubili vratarja Darcyja Kuemperja, ki se je poškodoval minuto pred koncem prve tretjine. Zamenjal ga je Pavel Francouz in v sedmem nastopu v končnici v svoji karieri zbral 18 obramb. Kuemper je do odhoda z ledu ubranil devet strelov Nashvilla in šel enkrat v mrežo po plošček. Za Colorado je Gabriel Landeskog v drugi tretjini zadel dvakrat, prispeval pa je tudi dve podaji. Nazem Kadri in Devon Toews sta dodala vsak po gol in asistenco, Artturi Lehkonen in Nathan MacKinnon sta dosegla gol ob moštveni premoči na ledu, Valerij Ničuškin pa je 2:46 minute pred koncem postavil končni izid. "V tej seriji mi je bila zelo všeč naša res odločna igra in nocoj smo le izkoristili svoje priložnosti," je dejal trener Colorada Jared Bednar: "Včasih je tako preprosto." Bednar je dejal, da je Kuemper utrpel udarec s palico v predel očesa, zaradi česar je takoj dobil oteklino. Igralec nasprotnega moštva Ryan Johansen je nekako s palico prebil vratarjevo masko, Kuemper pa je po udarcu odtrgal zaščitno masko z obraza in padel na led, preden je oddrsal v slačilnico z brisačo na obrazu. "Do danes sploh nisem vedel, da se lahko zgodi kaj takega," je dejal nadomestni vratar Francouz. "Takšne poškodbe še nisem videl. Res je strašljivo, da lahko palica očitno prebije zaščito, vendar mislim, da je res majhna možnost, da se zgodi kaj takega." Matt Duchene, Eeli Tolvanen in kapetan Roman Josi so dosegli vsak po gol za Nashville. Alexandre Carrier je prispeval dve podaji.

Nashville prvič v končnicah zaostaja 0:3 v zmagah in se bo skušal izogniti prvi "metli" v 15 nastopih v končnicah. "Vsaj enkrat moramo zmagati," je dejal trener Nashvilla John Hynes.

Na sporedu so bile še tri tekme končnice. Na zahodu je ekipa Dallas Stars ugnala Calgary Flamese s 4:2 in v zmagah povedla z 2:1. Na vzhodu so Washington Capitalsi s kar 6:1 odpravili zasedbo Florida Panthers ter povedli z 2:1 v zmagah, Pittsburgh Penguinsi pa so s 7:4 premagali New York Rangerse ter v prvem krogu končnice prav tako vodijo z 2:1 v zmagah.

Izidi, končnica, 1. krog:

– vzhodna konferenca:

Washington Capitals – Florida Panthers 6:1

– Washington vodi z 2:1 v zmagah;

Pittsburgh Penguins – New York Rangers 7:4

– Pittsburgh vodi z 2:1 v zmagah;

– zahodna konferenca:

Nashville Predators – Colorado Avalanche 3:7

– Colorado vodi s 3:0 v zmagah;

Dallas Stars – Calgary Flames 4:2

– Dallas vodi z 2:1 v zmagah.