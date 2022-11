Colorado po zaslugi Rantanena v Tampereju premagal Columbus

Tekma Columbusa in Colorada je potekala v Tampereju na Finskem, v svoji domovini je Mikko Rantanen za zmagovalce zabeležil tri gole in dosegel štiri točke. Zadnji gol je za končni izid zadel v prazno mrežo tekmecev minuto in štiri sekunde pred koncem in odtlej je 12.882 gledalcev vzklikalo le še njegovo ime.

Columbus je zadnja ekipa na zahodnem delu in s šestimi točkami na repu razpredelnice v ligi skupaj s St. Louisom. Colorado je po peti zmagi četrti v centralni skupini.

Sebastian Aho je za četrto zmago Caroline v nizu dosegel tri gole in podajo. "Ne bom lagal, res prija, da sem dosegel 'hat trick'. Toda tudi Martin Necas, Andrej Svečnikov in Jesperi Kotkaniemi so igrali izvrstno, lepo je biti v njihovi družbi na ledu," je dejal Aho.

Necas je vpisal gol in podaji, po dve asistenci so imeli še Svečnikov, Seth Jarvis in Teuvo Teravainen. S tem so ugnali Buffalo, ki je za Bostonom na drugem mestu atlantske skupine in ima 14 točk.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar bo naslednjo tekmo z Los Angeles Kingsi, ki so šesti v zahodni konferenci, odigral v noči na nedeljo po slovenskem času, tekmec bo Florida.