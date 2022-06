Colorado povedel v finalni seriji

Tekmo so tudi sicer bolje odprli domači, ki so povedli z 2:0 po golih Gabriela Landeskoga v osmi in Valerija Ničuškina v deseti minuti. Nicholas Paul je v 13. poskrbel za zmanjšanje zaostanka, toda v 18. minuti je igro s pet na tri pri domačih unovčil Artturi Lehkonen za lepo vodstvo s 3:1 po prvi tretjini. V drugem delu igre so igralci s Floride tekmo vrnili v izhodišče, potem ko sta se med strelce vpisala Ondrej Palat v 33. in Mihail Sergačjov v 34. minuti. Čeprav so imeli domači precej več strelov, pa v tretji tretjini ni prišlo do odločitve, tako da je zmagovalca uvodne preizkušnje finala odločil podaljšek in že omenjeni Andre Burakovsky. "Občutek je izjemen. Mislim, da so se res borili skozi celotno tekmo. V drugi tretjini smo psihološko malce padli, toda v tretji smo spet prišli na pravo raven," je po tekmi dejal strelec odločilnega zadetka.