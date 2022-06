Colorado tretjič v zgodovini do Stanleyjevega pokala

Hokejisti moštva Colorado Avalanche so novi prvaki severnoameriške lige NHL. V današnji šesti finalni tekmi so z 2:1 premagali branilce naslova Tampo Bay Lightining in s skupnim izidom 4:2 v zmagah prišli do naslova. Za Colorado je to tretja lovorika, prva po letu 2001.

Colorado je Stanleyjev pokal osvojil skupno tretjič po letih 1996 in 2001. Junak tekme je bil Nathan MacKinnon, ki je dosegel en gol in bil podajalec pri drugem. Tampa je sicer povedla z zadetkom Stevena Stamkosa v prvi tretjini, MacKinnon je izenačil na začetku drugega dela, po njegovi podaji pa je nato v drugi tretjini zmagoviti gol dosegel Artturi Lehkonen. Igralec Colorada Cale Makar je dobil nagrado Conn Smythe za najkoristnejšega igralca končnice. * Izid, končnica NHL: - finale: Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 1:2 - Colorado je s 4:2 v zmagah osvojil Stanleyjev pokal