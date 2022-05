Coloradu uspel 'break' v St. Louisu

Jordan Binnington je odlično opravil svojo nalogo na prvih dveh tekmah v Coloradu, saj je ob 85 strelih na gol prejel vsega štiri zadetke. Tokrat pa je moral iz igre v sedmi minuti, ko sta ga v akciji podrla soigralec Calle Rosen in Nazem Kadri iz Colorada. "Samo videl sem prost plošček, ki sem ga seveda želel imeti. Nato je njihov branilec naletel name in me porinil v vratarja. Drugače se to ne bi zgodilo. Seveda pa sem želel streljati na gol, ko sem videl plošček," je o Binningtonovi poškodbi povedal Kadri. Dvakrat je za zmagovalce zadel Finec Artturi Lehkonen, Kanadčan Kadri je dosegel gol in podajo, Darcy Kuemper pa je zbral 29 podaj za ekipo iz Denverja. Na drugi strani je pri obeh golih sodeloval Patrick O'Reilly, ki je v statistiko dodal gol in podajo.