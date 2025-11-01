Colorado zmagal v Las Vegasu

Čeh Martin Nečas je dosegel gol in dve podaji na prvi tekmi, odkar je v četrtek podpisal osemletno pogodbo s Coloradom. Cale Makar je dodal gol in podajo, za Avalanche, ki so po štirih zaporednih porazih zmagali drugič v nizu, sta zadela tudi Brock Nelson in Brent Burns . Scott Wedgewood je zbral 21 obramb.

Vegas je ostal pri 15 točkah na čelu pacifiške skupine in ima točko prednosti pred Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja . Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostili New Jersey Devils, trenutno četrto ekipo v ligi.

Tudi v domači ekipi je bil med strelci Čeh, in sicer Tomaš Hertl, gol in podajo pa je dosegel tudi Mitch Marner, a so vitezi izgubili tretjič na zadnjih štirih tekmah. Vratar Carl Lindbom je na drugi tekmi v NHL zbral 22 obramb.

V Anaheimu je za domače Leo Carlsson dosegel gol in tri podaje ter v petih tekmah nanizal tri gole in šest podaj. "Bil je 'vau' faktor. Po sredini ledu prinaša hitrost in velikokrat ima plošček v posesti, lahko pa se obrambi tekmecev umakne ter tako sprosti in odpre prostor svojim krilnim igralcem," je Carlssona pohvalil trener Ducks Joel Quenneville.

V tretji tekmi večera NHL je prav tako zmagala gostujoča zasedba, v Washingtonu so igralci New York Islanders s 3:1 premagali Capitals. Ruskega vratarja gostov Ilijo Sorokina (22 obramb) je premagal le Tom Wilson, ko so domači povedli z 1:0. Za Islanders so v nadaljevanju za prvo zmago po treh porazih zadeli Bo Horvat, Jean-Gabriel Pageau in Mathew Barzal.