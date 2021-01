Columbus sedmič zapored neporažen

Columbus je niz tekem, na katerih je osvojil vsaj točko, podaljšal na sedem. Danec Oliver Bjorkstrand je zadel prvi gol na tekmi za 1:0 v deveti minuti ob igralski premoči na ledu ter s podajo pomagal tudi pri drugem zadetku Columbusa v 24. minuti. Na 2:0 je povišalEric Robinson. Častni zadetek za Chicago je vpisal Dylan Strome v 31. minuti. "JoonasKorpisalo je bil naš najboljši igralec nocoj," je bil s predstavo Finca zadovoljen trener Columbusa John Tortorella, za katerim je 400. jubilejna tekma na klopi Columbusa. "Poznala se je že utrujenost. Za nami je veliko hokejskih ur, v 24 urah je to druga tekma, nismo bili tako sveži, kot bi si želeli, ampak Korpisalo je bil z lahkoto naš najboljši igralec." Columbus je pred tem po kazenskih strelih s 3:2 odpravil ekipo Florida Panthers. Na tej tekmi je bil v vratih Elvis Merzlikins, ki je s 33 obrambami onemogočil Florido. "Dobro sem se počutil. Včeraj nisem igral, kar pomeni, da nisem imel težkih nog in utrujene glave, občutek je res dober," je dejal Korpisalo. Columbus je z 11 točkami na vrhu skupine Discover Central.

V ligi NHL pa še naprej odpadajo tekme zaradi novega koronavirusa. Po štirih okuženih v vrstah ekipe Vegas Golden Knights, treh trenerjih in enem igralcu, so prestavili dve tekmi s San Jose Sharks. Zaradi okužb so zaprli vadbeni center Las Vegasa, potem ko so že v četrtek preložili tekmo s St. Blues. Vegas se na led ne bo vrnil pred domačo tekmo proti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja prihodnji petek.

V novi sezoni lige NHL so zaradi novega koronavirusa skupno odpovedali oziroma preložili devet tekem.

Izid:

Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets 1:2