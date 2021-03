Vrnitev gledalcev na NHL-tekme: 'Bilo je čudovito'

"Bilo je čudovito. Gledalcev je bilo 3800, a meni se je zdelo, da je bila dvorana razprodana. Čutil si energijo, navdušenje, vznemirjenje, takoj je bilo lažje igrati. Transparent za lanski naslov, ki so ga dvignili pred tekmo, me je spomnil tudi na vse to, kar smo preživljali v mehurčku lanske sezone," je po tekmi dejal Blake Coleman, napadalec ekipe, ki je Nashville premagala že petič v sezoni. Tampa je zdaj na lestvici pri 40 točkah, toliko jih ima še nekaj vodilnih moštev lige, in sicer Florida, New York Islanders in Toronto. Prva dva sta danes vknjižila novi zmagi, Panterji so s 4:2 ugnali Chicago, otočani s 3:2 New Jersey, Toronto pa je na domačem ledu z 2:5 izgubil proti Winnipegu. Za Florido je dvakrat zadel Finec Aleksander Barkov, isti dosežek je za Islanderse, ki so zmagali že 11. zapovrstjo, zabeležil Kieffer Bellows. V dobrem nizu rezultatov je tudi Washington, ki je dosegel deveto zmago na 11 tekmah, s 5:4 je bil boljši od Philadelphie.Aleks Ovečkin je dosegel 716. gol v profesionalni karieri in le še za gol zaostaja za šestim najboljšim strelcem lige vseh časov Philom Espositom.

Po devetih tekmah se je v dresu New York Rangers na led vrnil Ovečkinov rojak Artemij Panarin, ki je počival zaradi slabega psihološkega stanja po obtožbah, da je pred leti zlorabljal dekle. Njegova vrnitev je ekipi dobro dela, v Bostonu je zaustavila niz treh zaporednih porazov. Zmagala je s 4:0, Rus je v statistiko vpisal podajo.

Columbus je s 4:3 po podaljšku premagal Dallas, pet sekund pred koncem podaljška je tekmo odločilZach Werenski. Calgary je bil s 3:1 boljši od Montreala, dva gola je vpisal Sean Monahan.

Buffalo je izgubil še desetič zaporedoma, tokrat je z 0:3 klonil v Pittsburghu. Vegas je tudi z dvema golomaMarka Stonas 5:1 nadigral St. Louis. Vancouver je bil z 2:1 boljši od Edmontona, San Jose pa s 3:1 od Anaheima.

Izidi:

Boston Bruins - New York Rangers 0:4

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 4:3 (podaljšek)

Calgary Flames - Montreal Canadiens 3:1

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 0:3

New Jersey Devils - New York Islanders 2:3

Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:5

Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 6:3

Florida Panthers - Chicago Blackhawks 4:2

Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 2:5

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:5

Vancouver Canucks- Edmonton Oilers 2:1

Anaheim Ducks -San Jose Sharks 1:3