Columbus kot zadnji v končnico NHL

Columbus se bo v končnici najprej pomeril s Tampo Bay Lightning, kar bo ponovitev prvega kroga dvoboja vzhodnega dela NHL iz prejšnje sezone, ko so bili kot veliko presenečenje boljši modri jopiči. Hokejisti Tampa Bay so v tej sezoni drugi nosilci in s tem prav tako favoriti kot lani, ko so redni del končali kot najboljša ekipa z osvojitvijo predsedniškega pokala.

V ligi sta bili v noči na ponedeljek še dve srečanji. Igralci Washington Capitals so ugnali Boston Bruins v dvoboju zadnjeuvrščenih ekip v tekmah za razvrstitev in na vzhodnem delu osvojili tretje mesto. Bilo je z 2:1.

Prav tak je bil tudi izid partije med ekipama St. Louis Blues, branilko naslova prvaka, in Dallas Stars. V njej so slednji zmagali šele po kazenskih strelih in si zagotovili mesto tretjega nosilca na zahodnem delu NHL, St. Louis pa bo začel končnico šele s četrtega položaja.

Za aktualne prvake je zadel Robert Thomas, vratarJake Allen je zbral 37 obramb, vendar je bilo to premalo za zmago. V rednem delu je za izenačenje izida Joe Pavelskiposkrbel vsega 31 sekund pred koncem rednega dela. Kazahstanec Anton Hudobin je imel precej manj dela v vratih od Allena, imel je 22 uspešnih posredovanj. Edini in odločilni gol v kazenskih strelih je zabil Rus Denis Gurjanov.