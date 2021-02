Philadelphia slavila v Washingtonu

"Nobenega dvoma ni, da je SeanCouturiertisti igralec, ki ustvari razliko. Danes je hotel igrati," je dejal trener PhiladelphieAlain Vigneault. "Vso tekmo sem se počutil odlično, od začetka do konca," je dejal Couturier. James van Riemsdyk je prispeval gol in podajo, čuvaj mreže letalcev Carter Hart pa je letalcem pomagal s 33 obrambami. Kapetan Washingtona Aleks Ovečkin je dosegel dva zadetka in imel dve podaji, Tom Wilson pa je dosegel zadetek in imel prvo tekmo v NHL s tremi podajami za Washington, ki je izgubil tretjo tekmo po vrsti. Washington je imel precejšnje težave v obrambi. Čuvaj mrežeVitek Vanečekje proti koncu druge tretjine zapustil ledeno ploskev, potem ko je prejel štiri zadetke v 14 strelih. Nato je vskočil Craig Anderson, ki je v debiju za Capitals v osmih strelih na gol letalcev zmogel šest obramb. "Nocoj smo spustili preveč golov," je bil jezen trener Washingtona Peter Laviolette. Vendar pa je ekipa iz prestolnice zelo dobro začela. Ovečkin je domačim priigral vodstvo že v 12. minuti, ko je z močnim strelom onesposobil vratarja, plošček se je odbil od vratarjeve čelade v mrežo. Nato pa je s pravo mojstrovino preigral obrambo, plošček je potisnil skozi drsalki Philippa Myersa in podal doToma Wilsona, ki je napolnil mrežo za 2:0. A so letalci tokrat imeli zelo razpoložena igralca Laughtona in Couturierja.

Na vrhu skupine MassMutual East je precejšnja gneča. Boston in Philadelphia imata po 18 točk, Washington tri točke manj. Dallas Stars so doma klonili proti Chicago Blackhawks, ki so slavili z 2:1 po podaljšku. Alex DeBrincat je dosegel dva zadetka, tudi odločilnega v tretji minuti podaljška. Ekipa Florida Panthers doma ni bila kos Detroit Red Wings, ki so zmagali s 4:1. Na tekmi v Columbusu je domača zasedba Blue Jackets dosegla pet zadetkov, a so gosti iz Severne Karoline, Carolina Hurricanes, dosegli zadetek več za zmago s 6:5. Jordan Staal je za goste dosegel gol in dve podaji.

Zaradi spoštovanja protikoronskih protokolov tekmi St. Louis Blues – Colorado Avalanche in Minnesota Wild – Arizona Coyotes za zdaj ostajata preloženi.

Izidi:

Washington Capitals – Philadelphia Flyers 4:7

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 4:3

(Anže Kopitar: 1 gol v 18:33 minute za LA)

Dallas Stars – Chicago Blackhawks 1:2(podaljšek)

Florida Panthers –Detroit Red Wings 1:4

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 5:6

- preloženi tekmi:

St. Louis Blues – Colorado Avalanche

Minnesota Wild – Arizona Coyotes