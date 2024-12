Črn niz odnesel trenerja ljubljanskih hokejistov

Ljubljanski hokejisti so v Ligi ICE nanizali sedem zaporednih porazov, zato so se vodilni možje Olimpije odločili za spremembo.

"Rezultati po reprezentančnem premoru so bili izjemno slabi. Dve zmagi in 12 porazov je nekaj, kar se ne sklada z našimi cilji. Veliko tekem smo izgubili z minimalno razliko, zato smo upali, da bo trenerju uspelo obrniti naš vlak v pravo smer. Veliko smo se pogovarjali in iskali prave rešitve. Zadnje tekme so na žalost pokazale, da Upiju trenda ne bo uspelo obrniti. Upiju se za opravljeno delo zahvaljujemo. V skoraj dveh letih našega sodelovanja je bilo narejeno veliko dobrega," je dejal predsednik kluba Miha Butara.

Kdo bo prevzel vlogo glavnega trenerja za zdaj še ni jasno, so pa pri Olimpiji poudarili, da so v pogovorih s tremi uglednimi trenerji, za katere verjamejo, da bodo s svojim znanjem in izkušnjami lahko zasledovali klubske cilje. Želja je, da novi trener prevzame ekipo pred koncem leta 2024. Do imenovanja novega trenerja bo moštvo vodil Andrej Tavželj.



Jutri hokejiste Olimpije Ljubljana čaka v Hali Tivoli domača tekma proti Fehervarju.