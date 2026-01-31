Naslovnica
Zimski športi

Čudežna deklica Valijeva se je po štiriletnem suspenzu vrnila na led

Moskva, 31. 01. 2026 21.26

Avtor:
STA
Kamila Valijeva se je po kazni zaradi dopinga vrnila na led.

Ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva se je po izteku štiriletne prepovedi zaradi dopinga vrnila v tekmovalni šport, ko je na državnem prvenstvu navdušila sodnike s predstavo, a je po točkah zaradi slabše izvedbe zaostala za tekmicami. Njen nastop na ruskem prvenstvu v Moskvi je prvi po izteku kazni decembra lani.

Kamila Valijeva se je po kazni zaradi dopinga vrnila na led.
Kamila Valijeva se je po kazni zaradi dopinga vrnila na led.
FOTO: Profimedia

Čudežna deklica Kamila Valijeva je Rusijo popeljala do ekipnega zlata na zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, a je ta naslov in druge izgubila, potem ko se je izkazalo, da decembra 2021 ni opravila dopinškega testa, kar je uradni Kremelj označil za "politizacijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kamila Valijeva je na olimpijskih igrah v Pekingu poskrbela za pravi škandal.
Kamila Valijeva je na olimpijskih igrah v Pekingu poskrbela za pravi škandal.
FOTO: AP

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je bila favoritinja za osvojitev posamičnega naslova, a je po številnih napakah pod pritiskom končala na četrtem mestu.

Na vrnitev na olimpijske igre bo morala počakati do zimskih iger leta 2030, saj se ni uvrstila v kvalifikacije za igre leta 2026 v Italiji.

Kamila Valijeva se je po kazni zaradi dopinga vrnila na led.
Kamila Valijeva se je po kazni zaradi dopinga vrnila na led.
FOTO: Profimedia

Valijeva se je prvi dan domačega prvenstva uvrstila na četrto mesto za tekmicami Aliso Dvoglazovo, Marijo Zaharovo in Dino Kuznudinovo.

Valijevini oboževalci so jo ves čas spodbujali, razgrnili transparent z napisom "Čakali smo" in na led metali mehke igrače. "Obožujem ta šport in sem zelo vesela, da sem tukaj," je na dogodku povedala novinarju ruske državne televizije.

