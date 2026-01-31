Čudežna deklica Kamila Valijeva je Rusijo popeljala do ekipnega zlata na zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, a je ta naslov in druge izgubila, potem ko se je izkazalo, da decembra 2021 ni opravila dopinškega testa, kar je uradni Kremelj označil za "politizacijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je bila favoritinja za osvojitev posamičnega naslova, a je po številnih napakah pod pritiskom končala na četrtem mestu.
Na vrnitev na olimpijske igre bo morala počakati do zimskih iger leta 2030, saj se ni uvrstila v kvalifikacije za igre leta 2026 v Italiji.
Valijeva se je prvi dan domačega prvenstva uvrstila na četrto mesto za tekmicami Aliso Dvoglazovo, Marijo Zaharovo in Dino Kuznudinovo.
Valijevini oboževalci so jo ves čas spodbujali, razgrnili transparent z napisom "Čakali smo" in na led metali mehke igrače. "Obožujem ta šport in sem zelo vesela, da sem tukaj," je na dogodku povedala novinarju ruske državne televizije.
