Kamila Valijeva se je po kazni zaradi dopinga vrnila na led.

Čudežna deklica Kamila Valijeva je Rusijo popeljala do ekipnega zlata na zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, a je ta naslov in druge izgubila, potem ko se je izkazalo, da decembra 2021 ni opravila dopinškega testa, kar je uradni Kremelj označil za "politizacijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kamila Valijeva je na olimpijskih igrah v Pekingu poskrbela za pravi škandal.

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je bila favoritinja za osvojitev posamičnega naslova, a je po številnih napakah pod pritiskom končala na četrtem mestu.

Na vrnitev na olimpijske igre bo morala počakati do zimskih iger leta 2030, saj se ni uvrstila v kvalifikacije za igre leta 2026 v Italiji.