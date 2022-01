Curtonijeva zmagala na domačih tleh, Goggia znova padla

Curtonijeva je to zimo stopila na stopničke še na tretjem superveleslalomu, potem ko je bila druga v St. Moritzu, tretja pa v Val d'Iseru. Pred dvema letoma je zmagala na smuku v Banskem. Tipplerjeva je vpisala še osme superveleslalomske stopničke v svetovnem pokalu, za zgolj devet stotink je zgrešila svojo prvo zmago.

Tudi Gisinova je s 17 stopničkami v karieri potrdila dobro formo. To zimo je stopila na stopničke v treh različnih disciplinah, tretja je bila na slalomu (Lienz), veleslalomu (Courchevel) in superveleslalomu.

Na odru za zmagovalke so tekmovalke, ki niso sodile v najožji krog favoritk. Italijanka Sofia Goggia, ki je na progi Olympia delle Tofane v soboto dobila smuk, je utrpela še drug grd padec v osmih dneh ter tekme ni končala.

Goggii je vzelo levo smučko, raztegnilo nogi, naredila je salto in padla na hrbet. Po padcu je za trenutek obležala na progi, a se je ob krikih sama dvignila. S pomočjo delavcev si je nadela smuči in prismučala brez pomoči v cilj. Po prihodu se je takoj odpravila v zdravstveni šotor. To je drugi grd padec Italijanke pred zimskimi olimpijskimi igrami. Padla je že na smuku v Zauchenseeju, a ni utrpela posledic. V soboto je v Cortini postavila najhitrejši čas smuka ter zmagala še na četrtem smuku v sezoni. V tej zimi je slavila tudi na dveh superveleslalomih in je glavna favoritka v hitrih disciplinah na OI na Kitajskem.

Švicarka Lara Gut-Behrami (13.) se ni uvrstila v prvo deseterico, tudi Američanki Mikaeli Shiffrin (16.), ki vodi v skupnem seštevku sezone, se tekma ni posrečila.

Od neposrednih favoritk je bila še najboljša domačinka Federica Brignone na četrtem mestu, stopničke je zgrešila za pičlih osem stotink.