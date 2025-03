Čustveno ob vrnitvi rekorda: 'Prišel je domov, kamor sodi'

Ped leti je skupaj z očetom oblikoval načrte za povečanje naprave, skupaj sta poglabljala radius doskočišča in iskala možnosti, kako bi v Planico vrnila svetovni rekord. Njuna je bila idejna zasnova, Jure Podbevšek je projekt tehnično izrisal. "Mi smo to napovedali takoj, ko je bila narejena. Nekateri se niso strinjali, drugi niso verjeli," pravi, da so že ob odprtju prenovljene letalnice pred desetimi leti napovedali, kako daleč se bo dalo skočiti na njej: "Ker je jasno, za kaj gre, pri načrtovanju se da predvideti, koliko je še varno."

Ves čas vedeli, da se bo zgodilo "Predvsem je to slovenski rekord. Vseh ljudi, ki so bili na skakalnici vse dni, celotne ekipe, ki ustvarja Planico, vodstva tekmovanja in seveda skakalcev. Je pa čast biti del tega, vsekakor. Počaščen sem, da sem imel možnost sodelovati z očetom. Enako je, kot da je poleg, ves čas je ta občutek njegove prisotnosti, ker sta z bratom res ustvarila nekaj večnega, " Sebastjan Gorišek sedi in pokaže na letalnico pred seboj. Zgrajena je bila leta 1968 in prvič preizkušena leto kasneje.

Nedeljski rekord je spremljal čisto od blizu, stal je namreč v izteku, kjer že 20 let stoji in opazuje dogajanje. " Tako, kot sem ga gledal že 2005, sem ga tudi danes in podoživel ta uspeh," opisuje občutek ponosa, ko skakalec na očetovi in stričevi napravi pristane tako daleč.

"Ves čas smo vedeli, da bo šlo, ko se enkrat vse sestavi. In danes se je, hvala naravi. Tudi vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je vse zelo spretno peljal, da so imeli dobre hitrosti, da se je lahko letelo daleč in varno. Redko se zgodi, da se celo serijo tako daleč leti, vsi," dodaja.

V tistem pristopi njegov nečak Matic in mu pomoli telefon: "Poglej, kaj mi je prej pokazalo," mu pokaže. Na zaslonu se riše objava izpred 105 tednov, opremljena s črnim srčkom. Na fotografiji Matic in Sebastjan stojita ob Janezu Gorišku prav na tem istem mestu, kjer se zdaj pogovarjamo mi, za njihovimi hrbti se ponosno dviguje Letalnica bratov Gorišek.

Niso pa izpustili priložnosti za prijateljsko zbadanje. " Planica je čudovita, samo manjka ji kakšen meter in pol. Vseeno gre za 252 metrov, ne za 253,5 metra," so se smejali. Do Domnovega skoka je bil rekord planiške letalnice 252 metrov, leta 2019 ga je dosegel Japonec Rjoju Kobajaši , medtem ko je Stefan Kraft v Vikersundu pred osmimi leti skočil 253,5 metra in je v času našega sobotnega pogovora z Norvežani še vedno držal ta svetovni rekord.

Vemo pa, kdo si nadvse želi, da bi se to čim prej spet spremenilo. Norvežani. Noben skakalni praznik še ni minil brez navijaških duelov, običajno v večernih urah za kakšnim kranjskogorskim točilnim pultom, ali je boljši Vikersund ali Planica. Zaradi letošnje afere s skakalnimi dresi in suspenzom najboljših skakalcev Vikingov v Planici praktično ni bilo opaziti, incident je pustil globoke rane, o katerih ne želijo govoriti niti norveški funkcionarji.

Spomin našemu sogovorniku seže nazaj v nedeljo pred 20 leti, ko je bil v Planici zadnjič dosežen rekord, kar je uspelo njihovemu rojaku Bjornu Einarju Romorenu: "20. marec je bil, vem, ker ima moj sin 21. rojstni dan. Prišel sem domov in mu prinesel darilo," se spominja Bjorn Espen Hovde. Čeprav so tekmovalni rivali, so sicer veliki prijatelji in se skupaj trudijo za izboljšave: "Vsako leto se srečamo in imamo sestanek o Planici, Vikersundu in prihodnosti smučarskih poletov. Skušamo izboljšati pravila, uporabiti naše izkušnje pri iskanju faktorja uspeha, da bi gledalcem dali priložnost, da so vsako leto priča novemu svetovnemu rekordu," je preroško pojasnjeval vodja projekta nove letalnice v Vikersundu.

Da bi se lahko letelo še dlje

"Pravila so trenutno na maksimumu, potekajo pogovori, kako bi jih lahko raztegnili še malo dlje. Če bi dovoljevala, denimo, še pet ali osem metrov več višinske razlike od mize do najnižje točke skakalnice, bi to lahko prineslo še nekaj novih metrov, pomemben faktor je tudi radius na dnu skakalnice. Vse skupaj je precej zapleteno, veliko matematike, računanja, razmišljanja o silah, hitrosti pristanka," razlaga Hovde.

"Razvoj poletov, ideje, kako narediti skakalnice večje, kako spraviti ta šport še dlje ... za vsem tem sva stala predvsem midva z Janezom Goriškom," začne pripovedovati, vendar hitro utihne, saj se mu oči napolnijo s solzami.