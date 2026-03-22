Ganljivo slovo Ilke Štuhec: spomini na zadnji nastop bodo ostali za vedno

Pred tekmo po njenih besedah v pripravi na start ni veliko spreminjala. "Naredili smo super ogrevanje, veleslalom, tudi celoten proces priprave na tekmo je potekal povsem normalno," je povedala Štuhec. Kljub temu je priznala, da je bil dan vendarle drugačen, saj je prav poseben trenutek v dogajanje vnesel močna čustva.

"Od začetka do konca je bil to čudovit dan, ki mi bo za vedno ostal v spominu," je iz Norveške slovenskim medijem sporočila novopečena športna upokojenka Ilka Štuhec .

"Rahlo se je zalomilo v trenutku, ko je startala tekmovalka pred mano. Običajno si takrat s fizioterapevtko Ajdo Hrastnik in serviserjem Bennijem Moserjem izmenjamo udarce s pestmi, tokrat pa sem rekla, naj ju danes raje še objamem. Seveda so me ob tem kar dodobra zalile solze. Potem se mi je uspelo umiriti, predihati in se popolnoma osredotočiti na svoj nastop," je opisala ganljive trenutke pred zadnjim tekmovalnim nastopom.

Po njenem mnenju ji je superveleslalom dobro uspel. "Z izjemo nekaj svojeglavih linij sem se borila, vztrajala in pokazala dober nastop glede na to novo breme, ki je bilo prisotno konec tedna, torej zadnja nastopa in potem 'penzija'," je dodala.

Po prihodu v cilj je sledilo slavje z ekipo. "V cilju me je čakalo čudovito presenečenje. Skoraj vsa ekipa je bila tam, polili so me s 'šampanjcem', nosili majice in mi pripravili špalir z rdečo preprogo. Res je bil to čudovit dan in trenutki, ki bodo z mano ostali za vedno," je sklenila.