Zimski športi

Ganljivo slovo Ilke Štuhec: spomini na zadnji nastop bodo ostali za vedno

Kvitfjell, 22. 03. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.M. STA
Ilka Štuhec

Ilka Štuhec je v Kvitfjellu še zadnjič nastopila v svetovnem pokalu in sklenila bogato tekmovalno pot. Po zadnji vožnji ni skrivala čustev, ob prihodu v cilj pa ji je ekipa pripravila ganljivo presenečenje. Kot je povedala, bo dan njenega športnega slovesa za vedno ostal v njenem spominu.

"Od začetka do konca je bil to čudovit dan, ki mi bo za vedno ostal v spominu," je iz Norveške slovenskim medijem sporočila novopečena športna upokojenka Ilka Štuhec.

Pred tekmo po njenih besedah v pripravi na start ni veliko spreminjala. "Naredili smo super ogrevanje, veleslalom, tudi celoten proces priprave na tekmo je potekal povsem normalno," je povedala Štuhec. Kljub temu je priznala, da je bil dan vendarle drugačen, saj je prav poseben trenutek v dogajanje vnesel močna čustva.

"Rahlo se je zalomilo v trenutku, ko je startala tekmovalka pred mano. Običajno si takrat s fizioterapevtko Ajdo Hrastnik in serviserjem Bennijem Moserjem izmenjamo udarce s pestmi, tokrat pa sem rekla, naj ju danes raje še objamem. Seveda so me ob tem kar dodobra zalile solze. Potem se mi je uspelo umiriti, predihati in se popolnoma osredotočiti na svoj nastop," je opisala ganljive trenutke pred zadnjim tekmovalnim nastopom.

Po njenem mnenju ji je superveleslalom dobro uspel. "Z izjemo nekaj svojeglavih linij sem se borila, vztrajala in pokazala dober nastop glede na to novo breme, ki je bilo prisotno konec tedna, torej zadnja nastopa in potem 'penzija'," je dodala.

Po prihodu v cilj je sledilo slavje z ekipo. "V cilju me je čakalo čudovito presenečenje. Skoraj vsa ekipa je bila tam, polili so me s 'šampanjcem', nosili majice in mi pripravili špalir z rdečo preprogo. Res je bil to čudovit dan in trenutki, ki bodo z mano ostali za vedno," je sklenila.

ILKA ŠTUHEC ALPSKO SMUČANJE KONEC KARIERE

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Šumsko voče
22. 03. 2026 16.58
Hvala bogu en strosek majn
ptuj.si
22. 03. 2026 16.53
3 leta prepozno.
flojdi
22. 03. 2026 16.38
Čestitke za vse dosežke.
vlahov
22. 03. 2026 16.24
Čestitke .......
