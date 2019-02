Čustveno snidenje Vonnove in Štuhčeve ujele tudi kamere: 'Bravo, starina'

'Mogoče se bom malo usedla in jokala' Mariborčanka je na svetovnem prvenstvu, na najpomembnejši tekmi sezone, prikazala najboljšo predstavo ter s popolnim smukom za učbenike osvojila svoje drugo odličje najžlahtnejšega sijaja na velikih tekmah. Kot je po poročanju STAdejala po velikem zmagoslavju, je bila že na startu odločena, da se vrže dol ter vzame tisto, po kar je prišla v Are.

Vonnova je tako prekinila Ilkin intervju in ji šaljivo čestitala: "Odlično opravljeno!"Čustvena Štajerka jo je objela in šaljivo podražila: "Bravo tudi tebi, starina!"

"Hvala za čestitke, mogoče se bom malo usedla in jokala. Že na startu sem se počutila super odločena, da se vržem dol in da odsmučam. Vedela sem, kaj to pomeni, da je start znižan, da bo malo počasneje in da se da ponekod smučati še bolj direktno in po domače 'šparati' metre. S tem ciljem sem se zagnala, da naredim vse, kar sem si zastavila. Potem je še posijalo sonce in bilo je res s 'ketne'," je bila prva izjava Štuhčeve po zmagi.

Šopek iz rok največjega‒Ingemarja Stenmarka

Kot ena redkih v zgodovini ženskega smučanja se ponaša z zmagama v smukih na zaporednih svetovnih prvenstvih. Le en naslov svetovne prvakinje v smuku ima denimo Američanka Vonnova, ki se je v nedeljo z bronom poslovila od tekmovalnega smučanja.

"Super. V bistvu se še nisem čisto umirila in dojela, kaj sem spet naredila. Preprosto sem stala na startu, pripravljena, da smučam in uživam in to mi je tudi uspelo," je nadaljevala Štuhčeva. Slovenska himna v čast zmagovalki je zadonela v Areju, nosilkam kolajn pa je v ciljni areni šopke podelil in jim voščil sloviti Ingemar Stenmark, rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu.

Mami se je zdelo še težje kot v St. Moritzu

Štuhčeva je po odličje odšla s startno številko 9. Začela je fantastično in imela že po prvem vmesnem času skoraj pol sekunde prednosti. Vrhunski nastop se je nadaljeval iz metra v meter, izjemno pa ji je uspel tudi ključni spodnji del proge in zadnji zavoji. Ciljno črto je prečkala z 0,49 sekunde prednosti, a na vrhu je bilo še nekaj odličnih tekmovalk. Razvrstitev na vrhu razpredelnice je ostala nespremenjena vse do konca preizkušnje. Ilka se je lahko veselila novega naslova svetovne prvakinje v smuku.

Darja Črnko, ki vodi Ilkino ekipo, je po novem uspehu hčere najprej dejala:"Prvo jokanje sem že opravila, izredno sem vesela. Danes se mi je zdelo težje kot v St. Moritzu, ne vem zakaj, čeprav je vedno težko. Priznam, da sem bila zelo živčna, še posebej takrat, ko so znižali start. A zdaj na koncu je vse super."

Koštomaj: Strašanska moč koncentracije in akumulacija želje

O nastopu svoje varovanke je nato spregovoril trener Grega Koštomaj:"Ni bilo tako enostavno. Bilo je veliko dela, analiz, želja, motivov, ovir v tem tednu. Na koncu pa je bila Ilkina strašanska moč koncentracije in akumulacija želje, eksplozija, ki jo je danes pokazala v minuti dobre vožnje. Verjamem, da ste to sami videli. Kar se tega tiče, je velika mojstrica in v veselje mi je, da sem lahko trener taki športnici. Danes je vse potekalo po ustaljenem redu, živčnosti načeloma ni, poskušamo le zagotoviti varnost, da se kakšna neumnost ne zgodi že zjutraj na ogrevanju. Tam poskrbimo, da so stvari utečene, Ilka se čim bolje pripravi in tudi danes ni bilo nič kaj drugače."

Svoje delo je odlično opravila tudi kineziologinja Anja Šešum, ki je Ilki pomagala pri vnovični povrnitvi šampionske forme, ter nekdanji serviser švedske šampionke Anje Pärson Aleš Sopotnik, ki je poskrbel, da je imela Štuhčeva najhitrejše smuči. Kot je razkril, je uporabila smuči, s katerimi je nastopila v Cortini. Svoje delo je odlično opravila tudi majhna skupina najbolj zvestih navijačev Štuhčeve, kurentov, ki so zanjo navijali že pred dvema letoma v St. Moritzu, na olimpijskih igrah v Pyeongchangu je žal ni bilo, so pa zato navijali in razbijali z zvonci, da se je slišalo po celotni ciljni areni v Areju. Časa za sprostitev in proslavljanje bo sila malo. Že v ponedeljek dvakratno šampionko in njeno zlata vredno ekipo čaka pot s Švedske. Po Areju bo njihov prvi postanek v Švici, kjer se bo Štuhčeva pripravljala na boj za mali smukaški globus v svetovnem pokalu.