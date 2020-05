Dahlmeierjeva bi še tekmovala, če ne bi bile OI na Kitajskem

Laura Dahlmeier, dvakratna olimpijska in sedemkratna svetovna prvakinja, je pred enim letom, 17. maja lani, prek Facebooka sporočila, da končuje športno pot. Novica sicer ni bila presenečenje, saj je takrat 25-letna tekmovalka o tem razmišljala že v preteklosti. Presenečenje je le to, da bi biatlonka še tekmovala, če bi bile olimpijske igre na stari celini.

Zmagovalka 20 tekem svetovnega pokala in nosilka 15 kolajn s SP je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejala: "Če bi bile olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo v Italiji ali kje drugje v Alpah, bi gotovo o tem dobro razmislila. To bi precej otežilo mojo odločitev o koncu kariere. Ne bi povsem krivila izbire gostiteljice OI, vendar pa je tudi to vplivalo na mojo odločitev."

Zgodba spominja na Magdaleno Neuner, 12-kratno svetovno in dvakratno olimpijsko prvakinjo, ki se je leta 2012 prav tako pri 25 letih odločila za slovo. Slednja je takrat izpostavila, da si želi povsem običajno življenje, dokončati šolo in si ustvariti družino. Zadnje zimske igre v tradicionalni alpski regiji so bile leta 2006 v Torinu. Cortina bo leta 2026 skupaj z Milanom gostila zimske igre, po olimpijskih igrah zimskih športov v Aziji leta 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji in leta 2022 v kitajski prestolnici. Dahlmeierjeva je v Pjongčangu pred dvema letoma sicer le dočakala zlati olimpijski kolajni.

"Vedno sem imela te sanje in neizmerno sem hvaležna, da so se uresničile. Toda olimpijske igre so povsem drugačne, kot si predstavljate. To je nekoliko ponarejeno," je dejala Dahlmeierjeva.