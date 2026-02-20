Naslovnica
Zimski športi

Dale norveškim biatloncem priboril tretje zlato, Fak končal na 16. mestu

Anterselva, 20. 02. 2026 15.21

Avtor:
STA
Johannes Dale Skjevdal

Johannes Dale Skjevdal je zmagovalec moške biatlonske tekme s skupinskim startom v Anterselvi. Osemindvajsetletni športnik je osvojil prvo zlato v karieri, Norveški pa na igrah priboril tretje biatlonsko zlato. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom osvojil 16. mesto.

Najboljši trije v Anterselvi
Najboljši trije v Anterselvi
FOTO: Profimedia

Johannes Dale Skjevdal je bil edini v biatlonski eliti 30 najboljših tekmovalcev, ki je v težkih razmerah zadel vseh 20 tarč. Na tretjem streljanju, ko so se na prvem strelskem postanku stoje dodobra premešale karte, mu je sledil le še Nemec Philipp Horn.

Ko je na zadnjem streljanju v kazenski krog zavil še Nemec, je to za peto kolajno na igrah, tretjo srebrno, izkoristil drugi Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki prav danes praznuje 29. rojstni dan. V boju za bron je Francoz Quentin Fillon Maillet v zadnjem krogu prehitel Horna in si po treh zlatih priboril še bronasto odličje.

Preberi še Anamarija Lampič po OI razočarana, a vztraja: Ni mi žal, da sem prestopila v biatlon

Francoz se je na letošnjih igrah prebil na 13. mesto večne lestvice najuspešnejših športnikov na zimskih olimpijskih igrah, skupaj pa je doslej osvojil pet zlatih, tri srebrne in dve bronasti kolajni. Za prvo mesto na francoski lestvici mu manjka eno zlato, saj je bil šestkrat zlat njegov rojak Martin Fourcade.

Nemci pa bodo spet iskali pot iz krize. Z enim bronom iz mešane štafete se jim obeta najslabši olimpijski nastop v zgodovini, če sobotna sklepna tekma ne bo prinesla izjemnega presenečenja. Vprašanje pa je tudi, kaj se je na tekmi zgodilo z domačim favoritom Tommasom Giacomelom, ki je po polovici tekme, potem ko je bil v vodstvu, odstopil.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

Jakov Fak je zgrešil 12. strel, preostalih 19 tarč pa zadel, kar je zmogla le še četverica biatloncev na tekmi. A danes dolgoletni reprezentant v smučini ni držal stika z najboljšimi, trenerji pa bodo povedali, ali mu je energijo vzela poškodba v decembru in januarju ali pa je imel na dolgi 15-kilometrski tekmi nekaj slabše smuči. Tekmo je 38-letnik končal na 16. mestu.

"Zdaj nisem več utrujen, čeprav sem na progi zgledal precej bolj. Sem v redu, lahko bi jutri še tekmoval. Na tretjem strelskem nastopu sem naredil napako, ostalo je bilo solidno. Ni bilo neke nore hitrosti, a sem bil v slabem stanju, ko sem prihajal na strelišče. Enostavno mora vse steči lepše, če želiš boljši rezultat," je tekmo strnil Fak, ki mu je na tretjem strelskem postanku pri zgrešenem strelu ponagajal tudi sunek vetra.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

"Mislim, da nismo imeli slabih smuči. Treba je vedeti, da ima Jakov vedno visoke cilje in če proti Norvežanom in Francozom nimaš dobrih smuči nimaš možnosti. To je videl, se boril, dobro opravil na strelišču, tudi ko je pihalo na tretjem streljanju. Sicer je dolgo streljal, a le z enim kazenskim krogom. Toliko je bil danes sposoben, verjamem mu, da je dal vse od sebe in lahko mu le čestitam. Konec koncev mu že za uvrstitev na tekmo s skupinskim startom, glede na to, kar je dal skozi v letošnji zimi, lahko le snamem kapo," pa je njegov nastop ocenil glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič.

V soboto bo v Anterselvi ob 14.15 za konec biatlonskih preizkušenj še ženska tekma s skupinskim startom, bržkone brez slovenske udeležbe, saj je Polona Klemenčič druga rezerva. Slovenci tako že lahko predahnejo in se pripravijo na nadaljevanje svetovnega pokala 5. marca v Kontiolahtiju.

zoi 2026 biatlon jakov fak Johannes Dale Skjevdal

Danes Slovenija v ogenj pošilja le Jakova Faka

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myrchi
20. 02. 2026 16.33
Čestitke Jakovu Faku za odlično streljanje, pa nič zato malo slabši tek. 👋
Odgovori
0 0
bibaleze
