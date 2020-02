Ilka Štuhec vnovič razočarana v cilju, Brignonejevi Soči in rdeča majica

V ospredju je tudi na drugem mestu končala Italijanka Sofia Goggia , njen zaostanek za rojakinjo je znašal dve desetinki sekunde, tretja je bila Švicarka Joana Hählen (+0,34). V Roza Hutorju v bližini olimpijskega Sočija v Rusiji so vendarle izpeljali četrti ženski superveleslalom sezone svetovnega pokala. Potem ko so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali vse treninge in sobotni smuk, so tokrat organizatorji smučarke kljub ne najboljšim razmeram le spustili na progo. Ilka Štuhec je bila tokrat 24. med 31 tekmovalkami, saj jih kar dvanajst ni končalo superveleslaloma in je ostalo brez uvrstitve.

Na vseh štirih ženskih superveleslalomih to sezono so bile različne zmagovalke. V Lake Louisu je slavila NemkaViktoria Rebensburg, v St. Moritzu Goggia, v Banskem pa Shiffrinova. Brignonejeva je osvojila še četrto zmago to sezono in vpisala osmo uvrstitev na zmagovalni oder. Pred Sočijem je slavila na dveh veleslalomih in v alpski kombinaciji. To je njena 14. zmaga v svetovnem pokalu, tretja superveleslalomska.

Pred zlato lisico v Mariboru se bo karavana alpskih smučark konec prihodnjega tedna ustavila v Bavarskih Alpah v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bosta 8. in 9. februarja na sporedu smuk in superveleslalom.