Zimski športi

Dallas doma rešil zmago, Colorado v gosteh zanesljivo

Philadelphia, 08. 12. 2025 08.12 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V severnoameriški hokejski ligi NHL sta najboljši ekipi lige Colorado Avalanche in Dallas Stars dosegli novi zmagi. Obe sta slavili s 3:2, Colorado v Philadelphii pri Flyers, Dallas pa doma po kazenskih strelih proti Pittsburgh Penguins.

Slavje Colorada
Slavje Colorada FOTO: AP

Colorado, vodilna ekipa zahodne konference in lige, je tokrat večino dela opravil med deveto in 22. minuto, ko je dosegel vse svoje zadetke prek Brenta Burnsa, Brocka Nelsona in Valerija Ničuškina, z 49 točkami prvi strelec lige Nathan MacKinnon pa je tokrat prispeval podajo. Ekipa iz Kolorada je sicer igrala že tretjo tekmo v štirih dneh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dallas pa je bil na pragu poraza proti pingvinom, ki so vse do 59. minute vodili z 2:1, nato pa je Miro Heiskanen izsilil podaljšek. Ker v tem ni bilo odločitve, so sledili kazenski streli, pri teh je edini zadetek za tretjo zaporedno zmago zvezd dosegel Mikko Rantanen. Pred tekmo so minuto molka namenili nekdanjemu lastniku Dallasa Tomu Hicksu, ki je umrl pri 79 letih. Hicks je bil lastnik kluba med letoma 1995 in 2011, leta 1999 pa se je veselil Stanleyjevega pokala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Colorado ima 48 točk, Dallas pa 45, sledi jima najboljše moštvo vzhodne konference Washington Capitals z 39 točkami, ki je tokrat z 2:0 odpravilo Columbus Blue Jackets in še na sedmi tekmi zapovrstjo osvojilo vsaj točko. Tretja ekipa zahoda in četrta lige je Anaheim Ducks s 37 točkami, ki je tokrat doma s 7:1 odpravila Chicago Blackhawks, pri čemer je dvakrat zadel Leo Carlsson za tretjo zmago Kalifornijcev na zadnjih štirih tekmah.

Slavje hokejistov Vegas Golden Knights
Slavje hokejistov Vegas Golden Knights FOTO: AP

Točko manj od Anaheima imajo po četrti zaporedni zmagi Vegas Golden Knights, ki so v gosteh po podaljšku s 3:2 ugnali New York Rangers. Tomaš Hertl je 52 sekund pred koncem rednega dela zadel za 2:2, Jack Eichel, ki je podal za ta zadetek, pa je v peti minuti podaljška poskrbel za zmago gostov.

Tudi Carolina Hurricanes, druga najboljša ekipa vzhodne konference, ima 36 točk, tokrat pa je doma izgubila z 1:4 proti San Jose Sharks. Macklin Celebrini je dosegel gol in dve podaji za zmagovalce in ima skupno 43 točk za drugo mesto med strelci v ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugih tekmah so branilci naslova Florida Panthers s 4:1 odpravili New York Islanders, Montreal Canadiens pa so doma izgubili s 3:4 proti St. Louis Blues. Brayden Schenn je vpisal dva gola in podajo, Dylan Holloway pa gol in dve podaji za goste.

Brayden Schenn
Brayden Schenn FOTO: AP

Izidi lige NHL, 8. december:

Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 2:3

Florida Panthers - New York Islanders 4:1

Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 1:4

Dallas Stars - Pittsburgh Penguins 3:2 (kazenski streli)

Montreal Canadiens - St. Louis Blues 3:4

New York Rangers - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 2:0

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 7:1

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nhl dallas stars colorado avalanche anaheim ducks
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

