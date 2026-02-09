Naslovnica
Zimski športi

Damjan pred prvo olimpijsko tekmo skakalcev: 'Pričakujem, da bomo videli presenečenje'

Predazzo, 09. 02. 2026

Avtor:
T.V. Lu.M
Slovenski skakalci novinarska konferenca v Laškem

V boj za olimpijska odličja na srednji skakalnici se bodo v Predazzu podali smučarski skakalci na čelu z Domnom Prevcem. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala velja za prvega favorita za zmago, s čimer bi po sobotni srebrni medalji Nike Prevc povečal slovensko bero olimpijskih medalj v smučarskih skokih.

Olimpijske igre so karierni vrhunec vsakega zimskega športnika. Pred olimpijado se pritisk na slovensko skakalno ekipo veča iz dneva v dan. O razmišljanju naših predstavnikov v Italiji smo povprašali tudi nekdanjega odličnega skakalca Jerneja Damjana, ki pravi, da tak dogodek vsak športnik dojema drugače: "Ne vem, o čem razmišljajo naši fantje pred tekmo, vsak te stvari dojema drugače. Sam nisem bil nikoli v vlogi favorita, vedno sem poskušal iztržiti maksimum," je povedal Damjan in dodal, da na tekmi pričakuje presenetljiv izid: "Vsak bo dal vse od sebe. V igri niso točke za skupni seštevek, ampak olimpijska kolajna. Skakalci morajo biti pripravljeni, tako da morda pričakujem kakšno presenečenje."

Slovenska skakalna reprezentanca je izpustila prvi olimpijski trening in se odločila, da uvodne priprave oddela v domači Planici. Neobičajna odločitev, ki pa jo strokovni sodelavec na Eurosportu pozdravlja: "Zdi se mi pametno, saj je bil premor res velik in so lahko trenirali v Sloveniji. Spanje v domači postelji je zlata vredno, po drugi strani pa so se umaknili od vsega pritiska prizorišča. Fantje skakalnico poznajo, a postopek na olimpijskih igrah je zelo specifičen."

O pritisku, ki ga javnost vrši na športnike, je bilo veliko govora po drugem mestu Nike Prevc, ki je na uvodni tekmi v Predazzu prišla do srebrnega odličja. Trenutno vodilna v svetovnem pokalu je po tekmi priznala, da se je težko soočila s pritiskom, ki ga prinaša olimpijada.

jernej damjan domen prevc zoi 2026 pritisk

bibaleze
