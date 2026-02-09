Damjan pred prvo olimpijsko tekmo skakalcev: 'Pričakujem, da bomo videli presenečenje'

Olimpijske igre so karierni vrhunec vsakega zimskega športnika. Pred olimpijado se pritisk na slovensko skakalno ekipo veča iz dneva v dan. O razmišljanju naših predstavnikov v Italiji smo povprašali tudi nekdanjega odličnega skakalca Jerneja Damjana, ki pravi, da tak dogodek vsak športnik dojema drugače: "Ne vem, o čem razmišljajo naši fantje pred tekmo, vsak te stvari dojema drugače. Sam nisem bil nikoli v vlogi favorita, vedno sem poskušal iztržiti maksimum," je povedal Damjan in dodal, da na tekmi pričakuje presenetljiv izid: "Vsak bo dal vse od sebe. V igri niso točke za skupni seštevek, ampak olimpijska kolajna. Skakalci morajo biti pripravljeni, tako da morda pričakujem kakšno presenečenje."

Slovenska skakalna reprezentanca je izpustila prvi olimpijski trening in se odločila, da uvodne priprave oddela v domači Planici. Neobičajna odločitev, ki pa jo strokovni sodelavec na Eurosportu pozdravlja: "Zdi se mi pametno, saj je bil premor res velik in so lahko trenirali v Sloveniji. Spanje v domači postelji je zlata vredno, po drugi strani pa so se umaknili od vsega pritiska prizorišča. Fantje skakalnico poznajo, a postopek na olimpijskih igrah je zelo specifičen."