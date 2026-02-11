Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Damjan navdušen nad zlatom: Zmagal je ekipni duh, vsi so bili eno

Ljubljana, 11. 02. 2026 18.25 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
Žana Žgavc
Slovenski skakalci novinarska konferenca v Laškem

Slovenski smučarski skakalci so na mešani ekipni tekmi ubranili naslov olimpijskih prvakov in v velikem slogu osvojili zlato medaljo. Uspeh naših fantov in deklet ni pustil ravnodušnega niti nekdanjega smučarskega skakalca Jerneja Damjana, ki je ob njihovi sladki in suvereni zmagi izpostavil zlasti ekipni duh, ki je vladal med njimi. Slovenska zbirka medalj se je tako povišala na dve, Damjan pa verjame, da si lahko od posamičnih tekem obetamo še kakšno več.

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so slovenskim ljubiteljem smučarskih skokov na mešani ekipni tekmi znova ponudili veliko razlogov za veselje. Z več kot 30 točkami prednosti so slavili pred Japonci in poskrbeli, da je v olimpijskem Predazzu donela Zdravljica.

Jerneja Damjana suverena zmaga slovenskih skakalcev ni presenetila. "Že celo leto so kazali odlično formo, ampak dobro se zavedam, da so olimpijske igre nekaj čisto drugega," je v pogovoru za 24ur.com dejal nekdanji smučarski skakalec.

Poudarja, da je ekipna tekma vedno preizkušnja, na kateri zmaga tisti, ki naredi najmanj napak, in to je tokrat uspelo naši četverici. "Slovenija je bila edina država, od katere noben tekmovalec ni naredil večje napake," je poudaril Damjan.

Preberi še 'Ko je Nika Vodan skočila v drugi seriji, sem vedel, da je to - to'

Tekmo je Damjan spremljal iz komentirnice televizije TNT sports, slovensko zmago pa je kljub svoji vlogi strokovnega sokomentatorja pospremil z veliko mero veselja in čustev. Pred skokom Domna Prevca je živčno poskakoval, doskok slovenskega asa pa je pospremil z visoko dvignjenimi rokami.

"V bistvu sem malo skrival svoja čustva, kar se tiče glasu, vem, da morava v studiu biti uradna, ostati moram nevtralen, je pa to na olimpijskih igrah zelo zelo težko, ker le tekmujemo za Slovenijo. Na vsaki tekmi diham z našimi tekmovalci, saj smo povezani in ena velika družina. Bilo je zelo lepo in res sem užival. So pa naši naredili takšno razliko, da ni bilo težko spremljati Domnovega skoka," je priznal Ljubljančan.

Izjemni skoki slovenskih predstavnikov so še toliko večjega pomena po posamičnih tekmah na srednji napravi, ki sta morda pri komu pustili nekaj grenkega priokusa. Napredovala sta zlasti Nika Vodan in Anže Lanišek, od katerega se je na srednji skakalnici veliko pričakovalo.

"Sploh Lanišku se je malo podrlo na posamični tekmi, na ekipni tekmi pa je dokazal, kakšen človek je, ker je naredil tak preskok iz enega dneva v drugega. Tudi Nika je na ekipni tekmi naredila ogromen korak naprej, videlo se je, kako diha z ekipo," ju je pohvalil Damjan. "Včeraj je zmagal ekipni duh, vsi skupaj so bili eno in res lepo jih je bilo videti, kako so se veselili, srce ti kar zaigra, ko vidiš take trenutke," je še dodal.

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
FOTO: Bobo

Nekdanji smučarski skakalec poudarja, da imajo ekipne tekme povsem drugačne specifike kot posamične. "Eni tekmovalci na ekipnih tekmah vedno kažejo boljše rezultate kot v istem obdobju na posamičnih, drugi tekmovalci pa ravno obratno. Sam sem vedno bolj užival na ekipnih tekmah, ko se potem celotna ekipa veseli. Lepo je tudi sam zmagati, imaš pa v isti ekipi tudi ljudi, ki se jim ni posrečilo, na ekipni tekmi pa je uspelo vsem."

Damjan meni, da je slovenska skakalna reprezentanca zdaj že dosegla svoj glavni cilj - zlato medaljo, in se zato lahko nekoliko sprosti. "Dosegli so tisto, po kar so prišli. Imamo zlato medaljo, imamo srebrno medaljo. Vsi lahko zadihamo. Le redko kdo reče, da so prišli na olimpijske igre iskat tri zlate medalje, rečeš si, da greš po zlato ali da gredo po medaljo, to pa so naši zdaj že dosegli. Upam, da je ta pritisk v njih malo popustil. Samo želim jim, da dihajo in uživajo v tem, kar so že dosegli in v tem, kar še bodo," jim je zaželel.

Obenem pa izpostavlja, da se je na tako pomembnem dogodku, kot so olimpijske igre, težko povsem sprostiti, kar se pri skoku tudi pozna. "Pri mnogih tekmovalcih se je videlo, da so na olimpijadi manj sproščeni. Vsi se zavedajo, da to ni klasična tekma svetovnega pokala, po kateri si lahko rečeš: 'Saj bom jutri boljši.' Lahko si le rečeš: 'Čez štiri leta bom boljši,' toda nihče ne ve, kaj bo čez štiri leta. Pritiski so zato zares veliki."

Damjan se že veseli posamičnih tekem na veliki skakalnici, rezultatov za preostale preizkušnje v smučarskih skokih pa ni želel napovedovati. "Pri skokih lahko gre veliko stvari narobe, od dnevne forme do slabih pogojev na skakalnici. Sploh olimpijske igre so okolje, v katerem prihaja do velikih presenečenj, so pa vsi naši skakalci sposobni biti na stopničkah."

smučarski skoki jernej damjan olimpijske igre nika prevc nika vodan domen prevc anže lanišek

Prve fotografije Vonnove iz bolnišnice po tretji operaciji

Slovenske biatlonke skromne, izstopalo slabo streljanje

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
11. 02. 2026 19.51
tamal prevčeva še ravno ni spustila, ona še kar sebe bremeni. vse kar ni zanjo zlato je slabo....
Odgovori
0 0
presnet
11. 02. 2026 18.59
Prevce v Guinessovo knjigo rekordov - štirje medalisti iz iste družine, to še nima nihče. Čestitke!
Odgovori
+4
4 0
Betuul
11. 02. 2026 19.41
👏In atej in mami Prevc,in 🤗deklica, ki od doma navija👏Pa Mina z družino; paprekrasni farani in župnik👏
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
moskisvet
Portal
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Valentinove sladice za vsako astrološko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534