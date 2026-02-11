Damjan navdušen nad zlatom: Zmagal je ekipni duh, vsi so bili eno

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so slovenskim ljubiteljem smučarskih skokov na mešani ekipni tekmi znova ponudili veliko razlogov za veselje. Z več kot 30 točkami prednosti so slavili pred Japonci in poskrbeli, da je v olimpijskem Predazzu donela Zdravljica.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Podelitev medalj na mešani ekipni tekmi AP

FOTOGALERIJA: Podelitev medalj na mešani ekipni tekmi Profimedia

Jerneja Damjana suverena zmaga slovenskih skakalcev ni presenetila. "Že celo leto so kazali odlično formo, ampak dobro se zavedam, da so olimpijske igre nekaj čisto drugega," je v pogovoru za 24ur.com dejal nekdanji smučarski skakalec. Poudarja, da je ekipna tekma vedno preizkušnja, na kateri zmaga tisti, ki naredi najmanj napak, in to je tokrat uspelo naši četverici. "Slovenija je bila edina država, od katere noben tekmovalec ni naredil večje napake," je poudaril Damjan.

Tekmo je Damjan spremljal iz komentirnice televizije TNT sports, slovensko zmago pa je kljub svoji vlogi strokovnega sokomentatorja pospremil z veliko mero veselja in čustev. Pred skokom Domna Prevca je živčno poskakoval, doskok slovenskega asa pa je pospremil z visoko dvignjenimi rokami. "V bistvu sem malo skrival svoja čustva, kar se tiče glasu, vem, da morava v studiu biti uradna, ostati moram nevtralen, je pa to na olimpijskih igrah zelo zelo težko, ker le tekmujemo za Slovenijo. Na vsaki tekmi diham z našimi tekmovalci, saj smo povezani in ena velika družina. Bilo je zelo lepo in res sem užival. So pa naši naredili takšno razliko, da ni bilo težko spremljati Domnovega skoka," je priznal Ljubljančan.

Izjemni skoki slovenskih predstavnikov so še toliko večjega pomena po posamičnih tekmah na srednji napravi, ki sta morda pri komu pustili nekaj grenkega priokusa. Napredovala sta zlasti Nika Vodan in Anže Lanišek, od katerega se je na srednji skakalnici veliko pričakovalo. "Sploh Lanišku se je malo podrlo na posamični tekmi, na ekipni tekmi pa je dokazal, kakšen človek je, ker je naredil tak preskok iz enega dneva v drugega. Tudi Nika je na ekipni tekmi naredila ogromen korak naprej, videlo se je, kako diha z ekipo," ju je pohvalil Damjan. "Včeraj je zmagal ekipni duh, vsi skupaj so bili eno in res lepo jih je bilo videti, kako so se veselili, srce ti kar zaigra, ko vidiš take trenutke," je še dodal.

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip FOTO: Bobo

Nekdanji smučarski skakalec poudarja, da imajo ekipne tekme povsem drugačne specifike kot posamične. "Eni tekmovalci na ekipnih tekmah vedno kažejo boljše rezultate kot v istem obdobju na posamičnih, drugi tekmovalci pa ravno obratno. Sam sem vedno bolj užival na ekipnih tekmah, ko se potem celotna ekipa veseli. Lepo je tudi sam zmagati, imaš pa v isti ekipi tudi ljudi, ki se jim ni posrečilo, na ekipni tekmi pa je uspelo vsem." Damjan meni, da je slovenska skakalna reprezentanca zdaj že dosegla svoj glavni cilj - zlato medaljo, in se zato lahko nekoliko sprosti. "Dosegli so tisto, po kar so prišli. Imamo zlato medaljo, imamo srebrno medaljo. Vsi lahko zadihamo. Le redko kdo reče, da so prišli na olimpijske igre iskat tri zlate medalje, rečeš si, da greš po zlato ali da gredo po medaljo, to pa so naši zdaj že dosegli. Upam, da je ta pritisk v njih malo popustil. Samo želim jim, da dihajo in uživajo v tem, kar so že dosegli in v tem, kar še bodo," jim je zaželel.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip Bobo

Robert Hrgota med navijači po tekmi mešanih ekip Bobo

FOTOGALERIJA: Podelitev medalj na mešani ekipni tekmi AP



















