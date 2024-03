Dan brez alkohola v Planico privabil skoraj 14 tisoč navijačev

Da je zaključni vikend sezone v Planici vselej nekaj posebnega in da se v dolino pod Poncami z veseljem vračata zaradi navijačev, sta pred našim mikrofonom poudarila najboljši skakalec te zime Stefan Kraft in povratnik Dawid Kubacki . Isto smo, kakopak, lahko slišali tudi iz ust domačih skakalcev, ki so bili pričakovano najbolj oblegani s strani navijačev.

Nika Prevc v družbi brata, Peterke in Križnarjeve: 'Izpolnile so se mi sanje'

Zaradi velikega števila najmlajših so organizatorji pripravili "dan brez alkohola". Alkoholne pijače so bile naprodaj od 16. ure naprej, ko se je na 90-metrski skakalnici začelo dogajanje na ženski tekmi, po kateri je veliki kristalni globus v zrak dvignila Nika Prevc . Njen uspeh je pozdravilo nekaj tisoč navijačev, ki jih deževno vreme med dopoldanskim in popoldanskim dogajanjem ni odgnalo iz doline pod Poncami.

Skakalci in zveza dobro pripravljeni na naval navijačev

Številni so v Planico prišli opremljeni z raznimi navijaškimi artikli in ciljem, da jih ovekovečijo s podpisi svojih ljubljencev. Slovenski skakalci so jim po koncu kvalifikacij in opravljenih medijskih obveznostih z veseljem ustregli in v izteku skakalnice so družno preživeli kar nekaj časa.

Velja pohvaliti tudi dejstvo, da so se na smučarski zvezi očitno dobro pripravili na "naval" predvsem mladih navijačev, saj so imeli skakalci že vnaprej pripravljene podpisane kartice s svojimi podobami, tako da so najbolj zagretim navijačem hitro ustregli.