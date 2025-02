Danes bo Slovenija v Saalbachu v akcijo poslala Naraločnika in Oserbana

Država gostiteljica Avstrija, Švica, Italija in Francija bodo nastopile s štirimi ekipami, Ukrajina in Češka s tremi, Norveška, ZDA in Finska z dvema, po eno ekipo pa imajo poleg Slovenije še Kanada, Latvija, Slovaška, Španija, Nemčija, Švedska, Estonija in Izrael.

Prejšnji petek je na petkovem superveleslalomu v Saalbachu s 14. mestom prišel do izida kariere. Specialni smuk je nato končal na 33. mestu.

Prvi del kombinacije s smukom bo ob 10. uri na moški smukaški progi Schneekristall. Naraločnik bo nastopil kot 22. Slalomisti pa se bodo podali v boj ob 13.15 na "ženski" progi Ulli Maier.

Prvi smučar karavane Švicar Marco Odermatt bo kombinacijo izpustil, saj bo v petek napadal veleslalomsko zlato. Prav tako v dvojicah ne bo tekmoval slalomski svetovni prvak iz Norveške Henrik Kristoffersen.

Kljub odsotnosti Odermatta in Kristoffersena pa se obeta kar nekaj zanimivih parov. Ekipa Norveška 2 z Adrianom Smisethom Sejerstedom v smuku in Timonom Hauganom v slalomu, ekipa Italija 1 z Dominikom Parisom v smuku in Alexom Vinatzerjem v slalomu, ekipa Švica 3, ki jo sestavljata Justin Murisier v smuku in Daniel Yule v slalomu, pa ekipa Švica 1 z novim svetovnim smukaškim prvakom Franjom von Allmenom in Loicom Meillardom v slalomu.

Ne gre spregledati ekipe Francija 1 Nils Allegre in Clement Noel, pa domače dvojice Avstrija 1, ki jo sestavljata svetovni podprvak v smuku Vincent Kriechmayr in Manuel Feller.