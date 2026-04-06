Danes v Železnikih slovesen sprejem Domna in Nike Prevc

Nika Prevc je tretjič zapovrstjo osvojila veliki kristalni globus najboljše skakalke v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah v Predazzu pa se je okitila z zlato, srebrno in bronasto kolajno. V sezoni je slavila kar 18 zmag in kar 28-krat stala na odru za zmagovalke tekem svetovnega pokala.

Domen Prevc je v zadnjih 13 mesecih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po naslovu svetovnega prvaka lani v Trondheimu je mesec kasneje v Planici dosegel svetovni rekord, v sezoni 2025/26 pa je postal še zmagovalec turneje štirih skakalnic, svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak na veliki skakalnici, obenem pa je prepričljivo osvojil še veliki kristalni globus najboljšega v svetovnem pokalu in malega v poletih.