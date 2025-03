Daniel-Andre Tande: Če te ne dobijo, nisi goljufal

Pri tem so nekdanji skakalci razkrili, da ni šlo le za manipulacije z dresi, ampak tudi z drugimi deli opreme, kot so skakalni čevlji, rokavice in celo perilo. Tako je Tande priznal, da so leta 2019 v norveškem taboru material za drese, ki ni bil ustrezne gostote, spremenili z napravo za luknjanje, da so dosegli prave vrednosti pri uradnih meritvah. A ne le to, norveški skakalec je nakazal, da so to počeli tudi v drugih ekipah, v nekaterih so si celo sposojali to napravo pri Norvežanih.

Obenem pa je trojica tudi poudarila, da je glavni krivec za te goljufije krovna zveza Fis zaradi spreminjanja in nedorečenosti pravil. "Glavni moto je, da če te ne dobijo, nisi goljufal. To je težava, ki je razširjena v celotnem skakalnem svetu," je dejal Evensen.