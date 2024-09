Daniel-Andre Tande se poslavlja od smučarskih skokov

Smučarski skakalec Daniel-Andre Tande je oznanil, da strah pred skoki presega veselje, ki ga je prej čutil na skakalnici. 30-letnik iz Kongsberga se poslavlja od tekmovalnega smučarskega skakanja in ga pozimi ne bomo več videli na startni listi. Novico je potrdila tudi reprezentanca na platformi X.

"Bil si velik del naše skakalne družine. Nikoli ne bomo pozabili tvojih uspehov, Daniel. Način, na katerega si se po hudem padcu v Planici vrnil na skakalnico, nas je vse navdušil", je zapisala vodja norveške smučarske zveze.

Novi vodja norveške reprezentance, Jan-Erik Aalbu, je ob tem izrazil hvaležnost in občudovanje do novopečenega upokojenca. "Vedno je žalostno, ko se eden od naših velikih športnikov poslovi, vendar tokrat povsem razumemo. Daniel je imel v svoji karieri velike vrhunce in ekstremno globoke padce. Vsi v norveških skokih bomo pogrešali ne le skakalca Daniela, temveč tudi osebo, ki se skriva pod čelado", je dodal Aalbu.

Daniel-André Tande (levo) je na stopničkah v svetovnem pokalu stal sedemindvajsetkrat. FOTO: AP icon-expand

Glavni razlog za njegovo slovo je v veliki meri travmatični dogodek, ki se je zgodil pred dobrimi tremi leti. Leta 2021 je v Planici doživel hud padec med poskusnim skokom, kar je bilo več dni izjemno dramatično. Bil je v umetni komi več dni in negotovo je bilo, ali bo sploh še lahko skakal. Mnogi njegovi bližnji so se bali, da bo izgubil življenje. Kljub vsemu se je vrnil in leta 2022 presenetljivo zmagal na tekmovanju Raw Air v Holmenkollnu. Vseeno priznava, da je ta dogodek močno vplival na njegovo odločitev.

Poškodba Daniela-Andréja Tandeja v Planici leta 2021. FOTO: AP icon-expand

"Ovira, ki sem jo dobil po Planici, je preprosto prevelika, da bi lahko dosegal raven, za katero vem, da sem jo sposoben. Strah je postal večji od veselja do skakanja", je Tande povedal za norveške medije.

Daniel Andre Tande in rateški gorski reševalci leto pozneje. FOTO: Tina Hacler icon-expand

Opisal je tudi, kako je njegovo telo otrpnilo od strahu, celo na skakalnici z 90-metrsko napravo na Lillehammerju. Takrat je spoznal, da je napočil čas za slovo, pri starosti 30 let. "To je nekakšna reakcija mojega telesa. Vsakič, ko sem bil blizu dobrega skoka, se mi je zdelo, da telo zmrzne. Preprosto se ustavi in tako bo težko tekmovati v večjih skakalnicah v prihajajoči sezoni", meni Tande.

Daniel-Andre Tande je v svoji karieri zmagal osemkrat v svetovnem pokalu. FOTO: Profimedia icon-expand