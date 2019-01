Davidova presenetila v Anterselvi

Tekma v Dolomitih je bila napeta vse do konca. Kot zadnja je šla na progo nemška olimpijska prvakinja Laura Dahlmeier, ki je bila najhitrejša po drugem streljanju in bila blizu 20. zmagi v karieri. Po bolezni in okrevanju v začetku sezone pa očitno še ni v 100-odstotni vrhunski formi in do konca je izgubila tri mesta. V boju za stopničke je bila po drugem streljanju tudi Avstrijka Lisa Theresa Hauser, ki pa je bila prepočasna v smučini in s tretjega zdrsnila na deveto mesto.

Slovenke so nastope v Anterselvi že končale, saj se nobena ni uvrstila med najboljših 60 in na sobotno zasledovanje, daleč pa so tudi od skupinskega starta, ki bo na vrsti v nedeljo, pravico nastopa na tekmi pa ima le najboljših 30 tekmovalk v svetovnem pokalu.

Slovenke so končale v zadnji tretjini nastopajočih. Najboljša je bila Polona Klemenčič, ki je morala v kazenski krog le enkrat in končala na 65. mestu, Nina Zadravecje bila prav tako z eno strelsko napako 77., novinka med biatlonkami Lea Einfaltpa je zgrešila trikrat in bila 81. med 93 uvrščenimi tekmovalkami.

Napeto bo v petek tudi v moški konkurenci. Slovenska vrsta je vnovič ostala brez JakovaFaka, ki se je po bolezni prekmalu vrnil na tekmo v Oberhof, nato prejšnji teden predčasno sklenil nastope v Ruhpoldingu, v Anterselvo pa sploh ni odpotoval. V slovenskem taboru pa so se pojavile tudi prve informacije, da želi Fak izpustiti pot v Severno Ameriko in se v miru pripraviti na svetovno prvenstvo, ki bo marca na Švedskem.