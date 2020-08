Dawid Kubacki še drugič zmagal v domači v Wisli, Zajc četrti

Na prvi tekmi so Slovenci ostali brez deseterice, na drugi pa so se takoj za njo zvrstili trije.Peter Prevcje delil 11. mesto, Anže Lanišek in Rok Justin pa sta bila 13. in 14. Na 25. mestu je bil v finalu še Žiga Jelar. Zajc je bil po prvi seriji s 5,1 točke zaostanka za Kubackim drugi, deseti pa Peter Prevc. Lovro Kos je s 3,5 točke zaostanka za Jelarjem, ki si je kot zadnji zagotovil finale, na 31. mestu izpadel v prvi seriji, Jan Bombek, sedmi Slovenec, pa je bil diskvalificiran.

Za 1,6 točke je po drugi seriji zmagovalni oder zgrešil Zajc, za 10,3 točke pa je Kubacki ugnal drugouvrščenega Stocha. Ta je bil le 3,6 točke pred najboljšim slovenskim skakalcem dneva. V Wisli sta potekali edini tekmi letošnje poletne velike nagrade, edina VN za skakalke pa je bila prejšnji konec tedna v Frenstatu na Češkem. Tam je Slovenka Nika Križnar ponovila lansko zmago.