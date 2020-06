Finec v vratih Olimpije

Ekipa HK SŽ Olimpija se je po treh sezonah z izključno slovenskimi fanti okrepila s prvim tujcem. V Ljubljano prihaja finski vratar Paavo Hölsä, ki je v finski ligi Mestis doslej odigral 155 tekem. Lanski državni hokejski prvaki, letošnjega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa niso končali, so v zadnjih dneh že podaljšali pogodbe z nekaterimi nosilci igre, tudi kapetanom Alešem Mušičem, kot okrepitvi pa so doslej pripeljali Tadeja Čimžarja in Jureta Sotlarja. V Tivoliju sicer ostaja drugi vratar Tilen Spreitzer, s katerim so vodilni v ljubljanskem hokejskem kolektivu pred dnevi tudi podaljšali pogodbo.

icon-expand Ivo Jan FOTO: Miro Majcen V taboru zmajev so za prvega vratarja v Ljubljano sklenili pripeljati Finca. Paavo Hölsä je nazadnje igral za ekipo RoKi iz Rovaniemija v drugi najmočnejši finski ligi Mestis. V tem tekmovanju je 177 cm visoki vratar zbral 155 nastopov. "Veselim se, da se bom v naslednji sezoni pridružil ekipi Olimpije. Verjamem, da bomo odlična ekipa in se bomo v vseh tekmovanjih dobro borili. Upam, da nas bo na tribunah podpiralo veliko navijačev. Se vidimo v Hali Tivoli," za uradno spletno stran ljubljanskega kluba pravi 25-letni Hölsä, ki bo v Ljubljano prišel nekaj dni pred začetkov treningov na ledu. "Iskali smo zamenjavo za Žana Usa in v tem kontekstu smo našli finskega vratarja. Vesel sem, da smo hitro našli zamenjavo, saj je v tem času zaradi razmer trg dokaj miren. Verjamem, da se bo Paavo odlično odrezal in da bo med boljšimi vratarji v ligi. Trenutno je zadovoljstvo obojestransko," pa je za klubsko spletno stran povedal trener Ivo Jan.