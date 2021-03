Klasični zimski spust malo drugače

Preden se zima poslovi, vam ponujamo idejo za snežne radosti. Nekdaj eden najboljših tekmovalnih deskarjev na svetu, Ueli Kestenholz, je skupaj s somišljeniki spustom na smučeh in deskah dodal padala, zmaje in celo jadra. S tako nadgrajenimi rekviziti so v Švici, v Engadinu, izpeljali nekaj klasičnih zimskih spustov. Vijuganje po zasneženih strminah je že samo po sebi zabavno, a vedno je mogoče najti način, kako to nadgraditi.

Ueli Kestenholz, sploh prvi deskar na svetu z osvojeno olimpijsko kolajno in dvakratni dobitnik zlata na "xgamesih", je ujetost med količki že zdavnaj zamenjal s prostim deskanjem in smučanjem. A ker mu je manjkala še tretja dimenzija svobode, je temu kot eden od pionirjev tako imenovanega "speedridinga" dodal še padalo, ki odpira seveda povsem drugačne linije in predele gora, ki jih drugače ni mogoče presmučati ali predeskati. Da je na snegu pomembno le drsenje, ne pa način ob njem, dokazujeta jadralca na deski Levi Siver inBalz Muller, ki sta naveličana valov ...