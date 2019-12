Domači polom železarjev, zmaji s sedmico iz Podmežakle

Olimpija je povedla ob prvi priložnost z igralcem več, Sašo Rajsar je bil uspešen, tudi z malce sreče. V strelih je bilo po prvi tretjini 11:7 za gostitelje. Železarji so imeli sicer trikrat prednost igralca več (enkrat celo štiri minute, 2+2 minuti kazni je dobil Olimpijin Aljaž Chvatal), a niso uspeli, Žan Us je ubranil vse jeseniške priložnosti.

To je bil šele drugi večni derbi v tej sezoni Alpske lige. Prvi je bil na sporedu v dvorani Tivoli konec oktobra, po izvajanju kazenskih strelov so bili boljši Ljubljančani (4:3). Prvič sta se tekmeca v tej sezoni mednarodnega tekmovanja pomerila v Podmežakli, veliko boljšo igro so prikazali Ljubljančani, ki so slavili visoko zmago. Dosegli so sedem golov, svojo mrežo pa ohranili nedotaknjeno.

Tudi naslednji gol so dosegli zmaji, po strelu branilca Mihe Logarja je Gal Koren spremenil smer plošču pred vrati, to je bilo v 23. minuti. Trener Jesenic MItja Šivic je nato vzel pol minute premora, a ni pomagalo, saj je v naslednjem napadu Žan Jezovšek po samostojnem prodoru s krila premagal Francoza v jeseniških vratih Antoina Bonvalota. Med obema goloma je minilo le 14 sekund igre. Po tem golu so Ljubljančani zagospodarili na jeseniškem ledu, domače sta gola povsem "presekala", rezultat pa se ni več spremenil do konca tretjine. V tem delu so bili boljši v strelih zmaji (14:8).

V tretji tretjini nov gol za Ljubljančane, z modre črte je streljal Mark Čepon, jeseniški vratar je bil pokrit, Koren pa je podobno kot pri drugem golu, spremenil smer ploščku za vodstvo s 4:0 po minuti in sedmih sekundah igre v tem delu. Derbi sta s pretepom začinila še Andrej Hebar in David Planko, oba sta dobila po pet minut kazni.Ljubljančani so nato dosegli še peti gol, Rajsar je v 49. minuti iz neposredne bližine premagal vratarja. Sledila sta še dva gola, najprej Mark Čepon z modre linije v 53. minuti, nato ša še Logar v 56. minuti. To je bil končni izid tekme, v strelih pa 39:25 za Olimpijo.

Na lestvici Alpske lige so Ljubljančani trenutno na prvem mestu s 50 točkami, Jeseničani so z 28 točkami na 13. mestu.

Izid:

Sij Acroni Jesenice -SŽ Olimpija 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Rajsar (13., 47.), Koren (23., 42.), Jezovšek (24.), M. Čepon (53.), Logar (56.)