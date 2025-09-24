Desetkratna svetovna prvakinja na sojenje zaradi kraje kreditne kartice

28-letnica se bo morala na sodišču zagovarjati zaradi domnevne kraje in goljufije med poletnim kampom za trening pred sezono 2022/23, potem ko sta jo kraje obtožila eden od reprezentančnih trenerjev ter klubska in reprezentančna kolegica Justine Braisaz-Bouchet.

Julio Simon obtožnica bremeni uporabe tuje bančne kartice in spletnih nakupov v vrednosti okoli 2300 evrov, kot je dejal njen odvetnik. Šampionka iz Albertvilla je nadalje tudi sama podala obtožnico proti neznani osebi zaradi kraje identitete.

"Tudi z mojo kreditno kartico so opravili nakupe in zlorabili moje ime, danes pa sem tudi sama žrtev. Moje ime so uporabili brez moje vednosti," je Simon avgusta 2023 povedala v intervjuju za regionalni dnevnik Le Dauphine Libere, piše AFP.