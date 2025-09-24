Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Desetkratna svetovna prvakinja na sojenje zaradi kraje kreditne kartice

Albertville, 24. 09. 2025 21.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Desetkratni svetovni prvakinji v biatlonu Julii Simon bodo v domovini sodili zaradi kraje kreditne kartice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Najuspešnejša francoska biatlonka, ki zanika vse obtožbe, se bo na sodišču zagovarjala 24. oktobra.

28-letnica se bo morala na sodišču zagovarjati zaradi domnevne kraje in goljufije med poletnim kampom za trening pred sezono 2022/23, potem ko sta jo kraje obtožila eden od reprezentančnih trenerjev ter klubska in reprezentančna kolegica Justine Braisaz-Bouchet.

Julio Simon obtožnica bremeni uporabe tuje bančne kartice in spletnih nakupov v vrednosti okoli 2300 evrov, kot je dejal njen odvetnik. Šampionka iz Albertvilla je nadalje tudi sama podala obtožnico proti neznani osebi zaradi kraje identitete.

"Tudi z mojo kreditno kartico so opravili nakupe in zlorabili moje ime, danes pa sem tudi sama žrtev. Moje ime so uporabili brez moje vednosti," je Simon avgusta 2023 povedala v intervjuju za regionalni dnevnik Le Dauphine Libere, piše AFP.

Julia Simon
Julia Simon FOTO: AP

Novembra 2023 je po razkritju incidenta v medijih dejala, da je zaradi pritiska in zapletenega poletja "psihično izčrpana".

Simon, zadnja francoska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala (2022/23), je tudi letos del francoske reprezentance, katere glavni cilj so uspešni nastopi na olimpijskih igrah v Milano-Cortini prihodnje leto.

To sezono se je na SP v švicarskem Lenzerheideju razveselila štirih zlatih kolajn. Skupaj je v karieri osvojila 10 zlatih in tri bronaste kolajne na SP, z OI v Pekingu 2022 pa ima srebro iz mešane štafete.

V svetovnem pokalu je slavila 12 posamičnih in 14 štafetnih zmag. Zadnjo posamično zmago je dosegla v zasledovanju v začetku marca v Novem Mestu na Češkem, tekmovalno obdobje 2024/25 pa je končala kot peta biatlonka v seštevku.

biatlon sojenje kraja julia simon
Naslednji članek

Prevc in Lanišek v Predazzu le za Poljakoma in Japoncema

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256