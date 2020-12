Marguč: Do letos se nikoli nisem primerjal s tekmeci

"Položaj se z dneva v dan spreminja, tako da ne moremo še ničesar napovedovati. Videti je, da tekmi v Cortini bosta, vsaj prvo naj bi potrdili danes," je na spletni novinarski konferenci dejal glavni trener Izidor Šuštaršič. Ta si kot vsi drugi reprezentanti želi, da bi bilo tekem čim več, a se zaveda, da obstaja možnost, da se njegova želja ne bo uresničila. Dejstvo je, da so že trije organizatorji odpovedali, poleg Bad Gasteina in Bloue Mountaina deskarjem ne bo omogočeno priti niti v Piancavalo, kjer bi morali nastopiti marca. Ali tekme bodo ali ne, je odvisno od lokalnih uradnikov, če odpadejo tekme v Piancavalu še ne pomeni, da bodo tudi v Cortini ali Carezzi. "Nekateri, predvsem letni športi, so znali nastali položaj rešiti. Menim, da se bi to dalo tudi pri nas. Še nikdar ni bilo tako lahko organizirati tekem. Nastanitve so lažje dosegljive, na smučiščih ni gneče, ob varnostnih protokolih ne bi smelo biti težav. Mednarodna smučarska zveza se sicer trudi, a ne vem, če stori vse, da bi bilo tekem čim več. Pri drugih disciplinah najbrž stori več," meni Šuštaršič. Nekdanji tekmovalec je navdušen nad pripravljalnimi razmerami, pravi, da še nikoli ni bilo boljših. Snega ni manjkalo, tudi proge za trening so bile lažje dosegljive, zato naj bi bili slovenski tekmovalci odlično pripravljeni. "Res je, da smo odlično pripravljeni, a odlične pogoje so imeli tudi drugi. Letos je povsem drugače, kot je bilo lani, ko smo imeli drugačne razmere in so se pokazale razlike. Lahko rečem, da bodo letos rezultati bolj realni," je razmišljalTim Mastnak, svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu. Kot dodaja ga negotovost, ali tekme bodo ali ne, ne moti: "Moj značaj je tak, da nerad planiram in nikoli ne vem točno, kaj bo čez nekaj dni, ali bom z avtodomom na Ljubelju zavil na eno ali na drugo smer. Zato se s trenutnimi razmerami ne obremenjujem."