Slovenski deskarji željni odmevnih izidov na domačem SP

Na Rogli bo na začetku tedna potekalo svetovno prvenstvo v paralelnih disciplinah. Najprej bo na sporedu paralelni veleslalom, nato še paralelni slalom, slovenski deskarji pa imajo v obeh disciplinah visoka pričakovanja.

Svetovno prvenstvo bo na sporedu v ponedeljek in torek, 1. in 2. marca. Slovenski aduti za to bodo v moški konkurenci Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, ki imajo s svetovnih prvenstev skupaj že šest odličij, Košir tudi tri z olimpijskih iger, v reprezentanci sta tudi Jernej Glavan in Črt Ikovic. V ženski konkurenci edina slovenska predstavnica, mlada Sara Goltes, nima velikih pričakovanj. "Na domačem prvenstvu je želja še večja kot po navadi, a tudi pritisk je večji. Vsekakor želimo na stopničke, želimo kolajno, a take želje imajo praktično vsi tekmovalci,"pravi Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn, ki se je kljub temu, da proga ni posebej zahtevna in mu ne ustreza preveč, na Rogli vedno dobro odrezal. Tudi letos je imel 36-letni Tržičan nekaj zdravstvenih težav, okužil se je z novim koronavirusom – Slovenci naj bi se okužili v hotelu, v katerem so stanovali med tekmovanji svetovnega pokala v švicarskem Scuolu –, a jih je premagal hitreje kot njegova kolega iz ekipe Tim Mastnak in Rok Marguč. To je v Moskvi dokazal z drugimi stopničkami v sezoni, v kateri je trenutno na šestem mestu, zato lahko upravičeno računa na dober rezultat.

icon-expand Žan Košir FOTO: Matavž Miha

"Zaradi tekem svetovnega pokala in tudi treningov za nobenega ta proga ni neznanka. Mogoče bi imeli mi prednost, če bi bila proga nekoliko slabše pripravljena, saj na njej poznamo vsak 'pukl',"meni Mastnak, ki zaenkrat še ne čuti pritiska: "Zaenkrat je še vse normalno. Ne obremenjujem se z ničemer, niti s pričakovanji ne. Pozabil sem tudi, da bom branil srebro iz Park Cityja, želim se osredotočiti le na svoje vožnje. Žal mi je, da ne bo gledalcev, pred glasnim občinstvom vedno bolje tekmujem." S konkurenco se Mastnak ne obremenjuje. "Če želiš zmagati, moraš premagati vse. Bližnjic do zmage ni. Širok krog favoritov je, odločale bodo malenkosti. Vsa umetnost Rogle je, da progo prevozimo brez napak," je še dodal. Na Rogli doslej Slovenci še niso slavili, Mastnak pa doslej ni stal na stopničkah na domači progi. "Na Rogli nimam še niti stopničk. Treba je biti realen, vsi si želimo zmage, to bi bilo nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi. Osredotočen sem na svoje vožnje, ne na željo po zlati kolajni. Pomembne so vožnje in te so dobre. Le takšne mi lahko kaj prinesejo,"je zaključil Mastnak.

icon-expand Tim Mastnak FOTO: Matavž Miha

Marguč, tako kot vsi reprezentančni kolegi, upa, da bo proga zdržala v spomladanskem vremenu. "Vseeno je, kakšno je vreme, samo da bo proga zdržala vseh 120 tekmovalcev. Zjutraj sem na bencinski črpalki videl voznika ratraka in mu kupil pivo, da bo na Rogli opravil vse, kot je treba. Mislim, da se bodo fantje potrudili po najboljših močeh. Progo so zaprli že ob enajstih in jo bodo pripravljali do začetka tekmovanj," je prepričan Marguč, sicer dobitnik štirih kolajn s SP. "Vsi si želimo zmagati, še toliko bolj na domačem prvenstvu. Prej te taka misel niti ne okupira. Vem, kako je, ko zmagaš, vse se ti mora poklopiti. Vsi bomo naredili vse, da bomo v svojih najboljših različicah dočakali ponedeljek in torek,"je odločen svetovni prvak v paralelnem slalomu iz leta 2013. Progo bo v ponedeljek na veleslalomu postavil slovenski trener Izidor Šušteršič, ki pa v tem ne vidi posebne prednosti. "Za to, da bi vse skupaj res podrobno preučili in postavljali neke trike, bo premalo časa. Proga je precej sprinterska, na žalost pa so tu trenirali že Italijani in Korejci. Kakorkoli obrneš, je na Rogli vse v stotinkah. Upam, da bosta progi res izenačeni. To je največjega pomena, da lahko tekmovalci tekmujejo kar najbolje," je dejal glavni trener. V ponedeljek bo na veleslalomu poleg standardne trojke nastopil Jernej Glavan, ki je bil najboljši v internih bojih. V torek bo slovenske barve na slalomu zastopal Črt Ikovic.