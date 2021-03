Slovenci daleč od odličij, zlato Jörgovi in Loginovu

Na Rogli je bila na sporedu prva tekma svetovnega prvenstva, paralelni veleslalom. V kvalifikacijah v moški konkurenci je bil v popolni ruski prevladi najhitrejši Igor Slujev, v ženski konkurenci pa je bila v kvalifikacijah najhitrejša Nemka Ramona Theresia Hofmeister.

V finalu moške tekme sta se pomerila Italijan Ronald Fischnaller in Rus Dmitrij Loginov. Izjemno izenačeno je bilo, v cilju je bil za pičlo stotinko sekunde hitrejši Loginov, ki je postal svetovni prvak. Tretji je bil njegov rojak Andrej Soboljev.

V ženskem finalu sta se za zlato merili Nemka Selina Jörg in Rusinja Sofia Nadiršina. Hitrejša je bila Nemka, ki je Rusinjo ugnala za 12 stotink sekunde in se veselila zmage. Bronasto odličje je osvojila Avstrijka Julia Dujmovits.

V izločilne boje se je od slovenskih tekmovalcev z 12. časom kvalifikacij uvrstil le branilec srebrne kolajne s prejšnjega prvenstva v Park Cityju Tim Mastnak, a je nato izgubil prvi dvoboj. Za 17 stotink sekunde ga je v ponovitvi osmine finala z olimpijskih iger v Pjongčangu spet premagal olimpijski prvak, Švicar Nevin Galmarini.

V kvalifikacijah so bili neuspešni Žan Košir, Rok Marguč, Jernej Glavan in Sara Goltes. Košir (+1,28) je bil na koncu 21., za uvrstitev med najboljših 16 je zaostal 23 stotink sekunde. Marguč je napako storil že v prvi vožnji in z 19. mestom na modri progi ostal brez druge vožnje v kvalifikacijah. Še zadnji slovenski predstavnik Glavan je bil po napaki na modri progi v drugi vožnji kvalifikacij na koncu 31. (+5,81). Goltesova je bila že v prvi vožnji (21.) prepočasna za nadaljevanje kvalifikacij.

Slovenci bodo imeli popravni izpit v torek, ko se bo SP končalo s tekmo paralelnega slaloma.