Mastnak veliki zmagovalec uvodne deskarske tekme

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je sezono svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu odprl z zmago. V Italijanski Carezzi je bil boljši od konkurence, v finalu je z naskokom premagal Avstrijca Benjamina Karla. Sedemindvajsetletni Celjan je na poti do finala v osmini finala bil najprej hitrejši od Kanadčana Darrena Gardnerja, nato od Italijana Aarona Marcha in v polfinalu še odSebastiana Kislingerja. V finalu je za 73 stotink premagal izkušenega Avstrijca Benjamina Karla. Ni se ustrašil petnajstkratnega zmagovalca tekem za svetovni pokal in v cilj prišel s 73 stotinkami sekunde prednosti.

"Perfekten start sezone, ne bi moglo biti bolje," je s prvimi besedami opisal svojo drugo zmago v svetovnem pokalu po tekmi v Scuolu marca letos. Od Slovencev so se v izločilne boje kvalificirala šeŽan Košir in Rok Marguč. Slednji je obtičal v osmini finala proti Švicarju Ronaldu Fischnallerju, medtem ko je Košir prvo premagal FrancozaSylvaina Doufurja, nato pa v četrtfinalu izgubil proti Avstrijcu Andreasu Prommeggerju. Gloria Kotnik se ni prebila med najboljših 16, na koncu je zasedla 17. mesto.

Košir izgubil ravnotežje in odstopil

Od Slovencev so se v izločilne boje kvalificirala še Košir in Marguč. Slednji je obtičal v osmini finala proti Italijanu Fischnallerju. Slovenski deskar je sicer začel bolje, a nato zapravil prednost v spodnjem delu proge. Košir je v osmini finala premagal Francoza Doufurja, nato se mu je četrtfinalna vožnja proti Avstrijcu Prommeggerju zalomila. Po seriji manjših napak se je po polovici proge znašel zadaj, v veliki želji nadoknaditi zaostanek pa je nato izgubil ravnotežje in dokončno odstopil.

Nobenih težav pa v izločilnih bojih ni imel Mastnak. Iz vožnje v vožnjo je bil bolj suveren, v polfinalu mu je uspela skoraj popolna vožnja, s katero je Kislingerja prehitel z 72 stotinkami sekund prednosti. Drugi polfinale je bil precej bolj tesen, saj je Karl le za stotinko sekunde ugnal rojaka Prommeggerja. Ta je nato v malem finalu klonil proti Kislingerju. V ženski konkurenci je slavila domačinka Nadya Ochner, ki je v finalu presenetljivo premagala olimpijsko prvakinjo Ester Ledecko. Tretje mesto je osvojila Nemka Ramona Theresia Hofmeister. Edina Slovenka v ženski konkurenci, Kotnikova, je le za las zgrešila uvrstitev v izločilne boje, na koncu je zasedla 17. mesto.

Portret Tima Mastnaka:

rojen: 31. januarja 1991

- prebivališče: Celje

- višina: 177 cm

- teža: 77 kg

- poklic: študent

- hobiji: spremljanje športa in ukvarjanje z njim

- klub: Sport Klub M-Celje

- trener: Robert Mastnak

- nekdanji trener: Izidor Šušteršič

Največji uspehi:

- olimpijske igre:

16. mesto, Pjongčang 2018

- MSP:

1. mesto, Valmalenco 2011, paralelni veleslalom

4. mesto, Valmalenco 2014, paralelni slalom

- svetovni pokal:

1. mesto, Carezza 2018, paralelni veleslalom

1. mesto, Scuol 2018, paralelni veleslalom

3. mesto, Kayseri 2018, paralelni veleslalom

4. mesto, Rogla 2014, paralelni veleslalom

8. mesto, Rogla 2018, paralelni veleslalom

8. mesto, Rogla 2016, paralelni veleslalom